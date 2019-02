Yeni trend mide botoksu

Botoksun yaşlılığı durdurmak için uygulandığını biliyorsunuz ancak zayıflama trendlerinde yeni bir uygulama olarak sohbeti bol masaların gündemine yerleşti bile. İlk olarak Norveçli bilim insanlarının 2000'lerin başında keşfettiği yöntem, bu yılın favori uygulaması olmuş durumda.

Bir zayıflama kliniği sahibi arkadaşımın da önerisi üzerine bir randevu ayarlayıp bilimsel detaylarını da öğreneceğim. Ancak yine kişiye özel bir beslenme programı oluşturuluyormuş.

Yani botoks yaptırıp dilediğiniz gibi beslenemiyormuşsunuz. Ben ilk çareyi İspanya Alicante'deki sağlıklı yaşam kliniği ile deneyeceğim. İlk önce beden detoksu, sağlıklı yaşam; olmazsa bakarız.



Istakozlar akvaryumdan sofraya

Arnavutköy sırtlarına yerleşince, çevredeki yakın mesafedeki mekanları da yürüyerek keşfediyorum. Her sabah sahil yürüyüşünde gözüme kestirdiğim Kiss The Frog'un hemen yanı başında da Köprüaltı Meyhanesi var. Duble lezzet vâdediyorlar. Yan yana iki farklı lezzeti sunan bu mekanları farklı akşamlarda keşfetmeye ne dersiniz? 'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerdensiniz, mekanın akvaryumundan seçeceğiniz ıstakozlara bayılacaksınız. Benim favorim ise deniz ürünlü pizza ve de ahtapotlu lahmacun. Mekanın işletmecisi, aynı zamanda ortağı olan Gül Etker'i görürseniz benden selam söyleyin; masanızı donatsın.



XXL sosyetikler

Bizim sosyetikler de Jennifer Aniston kadar large, hatta XXL. 'Mert ne diyorsun?' der gibisiniz. Malum Jennifer, geçtiğimiz günlerde 50'nci yaşını dev bir partiyle kutladı. Partiye eski kocası Brad Pitt katılırken, ikinci eski kocası Justin Theroux da eski karısı için çok duygusal bir kutlama mesajı yayınladı. Belki partide bilmediğimiz başka eskiler de vardı; kim bilir. Bu durum Hollywood ünlülerinde yaşanınca normal, peki ya bizde? Hem de fazlasıyla normalmiş de benim haberim yokmuş. Havaların güzel olduğu bir İstanbul sabahında sosyetik bir hanımefendiyle karşılaştım, eski kocası ve yeni erkek arkadaşı eşliğinde yürüyordu. Bildiğim kadarıyla hâlâ nafaka bağı olan eski eşiyle aralarında sıkı bir sırdaşlık varmış. Yeni sevgilisi de bu duruma gayet normal bakıyormuş. Peki siz nasıl karşılıyorsunuz bunu? Ex'le next bir arada olur mu?



Yeniköy'ü keşif turu

Geçtiğimiz pazartesi günü şehrin yükselen semti Yeniköy'e doğru yola koyuldum. Semtin en havalılarını, en yenilerini keşfedecektim. Fakat görmek istediğim çoğu mekan pazartesileri kapalıymış. Yıllardır burada hizmet veren eski gedikliler ise kapılarını açmıştı. Yeni nesil mekanların da açıklaması şu: 'Hafta sonu çok yoğun. Cumartesi geç saatlere kadar doluyuz. Pazar kahvaltılarında kapıda kuyruk oluyor. Pazartesi buraların en sakin hali, biz de biraz izin yapalım.' Haklılar, aslında sektöre aşina olan biri olarak şaşırmamam gerekiyordu. Peki ben ne yaptım? Eldekilerle yetindim. Sedona Bike'da bisiklet ve aksesuarlarını inceledim. Yeniköy Kitapevi'nin büyükbabamın çalışma odasını andıran karmaşık salonunda kahvemi yudumladım. Nannys Coffee'nin Instagramlık duvarının önünde fotoğraf çektirdim. Sırçacı 14'ün meşhur orman meyveli cheesecake'inden bir ısırık aldım.