İspanyol yıldızdan Türk hayranlarına jest!

İstanbul'dan bir İspanyol yıldız geçti. Pedro Alonso'dan bahsediyorum. Siz onu 'La Casa De Papel' dizisindeki 'Berlin' rolüyle tanıdınız. Kendisi 'Kötüler de sevilir' iddiasının ispatı olarak bizimleydi. İki günlük İstanbul ziyaretinde anladım ki; Netflix'in yarattığı bu yeni nesil starlar artık çok daha hızlı meşhur oluyorlar. Bir bir sezonluk diziyle selfie saldırısına uğrayacak bir şöhret... Yeni dünya sen çok hızlısın, çok.

Türkiye'de bir ödül gecesine katılan ve Yılın Uluslararası Starı seçilen Alonso, birçok Türk'ün diziye ve kendisine olan hayranlığı nedeniyle İspanyolca dersine başladığını öğrenince çok şaşırdı. Bunun üzerine gecedeki konuşmasının bir kısmını Türkçe yaparak Türk hayranlarına jest yaptı. Alonso, akşam yemeğinde ise Türk mutfağına hayran kaldı. Ben de bir hayran karesi çektirdim kendisiyle, eksik kalır mıyım. Ne bizi, ne lahmacunumuzu, ne de köftemizi unutma Pedro!



Dublaj fenomenleri

Dijital dünyada TikTok fenomenleri türemeye başlamış da haberim yok. Sakin olun gençler, daha YouTube kanalım olacaktı, TikTok da neymiş? Bu platformda; 15 saniyelik videolara, popüler ses kayıtları ekleyip efektlerle süsleyerek eğlenceli videolar yaratıyormuşsunuz. Bir nevi dublaj işi yani. Aman yok ben indirmem, burada da olmayayım değil mi? Genç işi ne de olsa...



Sıra dışı fotoğraf sergisi

Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un arşivine girmeye ne dersiniz? Mehmet benim gibi Ankaralı, kendisinin yeri o yüzden bende bir başka. İşine de hayranım. Benim de bir Mehmet Turgut karem var; bir ara sosyal medya hesabımda paylaşırım görürsünüz. Neyse efendim, kendisi Arnavutköy Galeri Kambur'da 13 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak Piece adında bir sergi açtı. Gerçek objelerden oluşan sıra dışı bir sunum var. Gidin, yerinde görün. Pardon Mehmet, benim fotoğrafım nerede dostum?



Aşk fani, fotoğraflar baki

2019'a ayrılıkla giren onlarca arkadaşım var. Strateji midir bilinmez; bu ayrılıkların ardından her iki taraf da beraber çekilmiş fotoğraflarını Instagram'dan silmiyorlar. 'Aşk meşk biter, anılar kalır' kafasındalar. Sormasanız, meraklanıp kurcalamasanız, ayrıldıklarından bile haberdar olmazsınız. Sizce ayrılık sonrası fotoğraflar silinmeli mi, silinmemeli mi? 'Geçmişe saygı' diyenlerin sayısı hayli artıyor da ondan soruyorum.