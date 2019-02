Berlin’de diskolar ve Tel Aviv mutfağı yükselişte

'Mert, kış soğuğunda Berlin'de ne yapıyorsun?' diyebilirsiniz.

Berlin Film Festivali'ne mi gittim?

Hayır! Hatta ben geldiğimde şöhretler çoktan şehri terk etmişti.

Duyduğuma göre Meryem Uzerli de buralardaymış, sanırım kaçırdım kendisini. Ancak ben bu satırları yazarken Aleyna Tilki, Berlin sokaklarında moda çekimi yapıyor olacak.

Peki trend mevzularına girersek şehirde neler dikkatimi çekti? Hemen anlatayım...

¦ Tel Aviv mutfağı, tüm Avrupa'da olduğu gibi Berlin'de de yükselişte.

Akdeniz ve Ortadoğu'nun harmanı olarak nitelendirilen bu mutfakta; Türk mutfağına selam çakan tanıdık lezzetler de var. Şehrin en iyi kahvaltısı da Tel Aviv'den gelme Benedict; mekanda tüm gün kahvaltı servis ediliyor. Şehirde yaşayan hipster profilin aksine çok da kokoş.

¦ Şehirdeki kulüplerde yükselen müzik türü ise disko. 1970'lerin hitlerinin yeni versiyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aynı müzik akımı bizim mekanlarda da yükselişte, hatta İstanbul'da art arda ufak diskolar açılmaya başladı.

¦ Uzakdoğu lezzeti seviyorsanız, tavsiyem Dudu 31. Mekan, şehrin trendsetterları tarafından da çok seviliyor. Bir aile işletmesi olduğundan gerçek Asya lezzetlerini, sürekli olarak değişen menüsünden tadabilirsiniz.

¦ Şu an 'Şehrin en sıra dışı kulübü Berghain'e gittin mi Mert?' diye soruyor olabilirsiniz. Hayır, bu sefer de gidemedim.

O kadar çok yemek yedik ki erkenden uykum geldi, hop yatağa attım kendimi.

¦ Berlin'de de steakhouselar çok revaçta. Her adım başı karşınıza çıkan dönercilerden bahsetmiyorum. Şık, elegan restoranlar şehri ele geçirmiş. Bunların arasından en popüleri Grill Royal. Hava güzelse, kanal manzaralı masaları oldukça keyifli. Tam bir Amsterdam ruhu yaşatıyor insana.

¦ Şehrin en iyi şinitzelini, Borchardt isimli restoranda yiyebilirsiniz.

Yanında servis edilen reçel kıvamındaki marmelat da şinitzelle şaşırtıcı derecede uyumlu ve lezzetli. Mekanın tek sorunu servisteki yavaşlık. Cevapları da hazır: "Burası Berlin, kusura bakmayın." Biraz çıldırabilirsiniz ama sakin olun, yemeğinizin tadını çıkarın.

¦ Berlin'in yine en cool'u Soho House'du.

Özellikle alt katında yer alan Cecconi's, günün her saati kalabalık. Hemen yanı başındaki The Store X'de Türkiye'de bulamayacağınız tasarım ürünler ve markaların en hit parçaları yer alıyor.

¦ Konaklamak için tercihim bu sefer de 25 Hours Bikini Hotel oldu.

Çünkü terasındakı Monkey Bar'da her gün DJ performansı var. Hava güzelse, terası da hep dolu ve eğlenceli.





'Musluk suyu temiz şişe suyu almayın'

¦ Berlin'deki oteller su tüketimi konusunda çok duyarlılar; Capetown'dakiler gibi. 'Musluk suyu temiz, şişe suyu satın almanıza gerek yok' uyarısı yapıyorlar. Ben çeşme suyu içemediğimden ne zaman su sipariş etsem, çalışanların garip bakışlarlarıyla karşılaşıyordum.



AVM'ler ayın bir pazarı açık

¦ Berlin'teki alışveriş merkezleri hafta içi dışında sadece ayın bir pazarı açık oluyor. O güne denk geldiyseniz, AVM içindeki mekanlar dolup taşıyor, partilemesi de oldukça keyifli oluyor. Sıradan bir pazarsa; açık hava pazarlarını dolaşmak dışında alternatifiniz yok. Bunlardan önereceklerim ise Mauerpark ve Arkonaplatz.