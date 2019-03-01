Makrobiyotik beslenmeyi keşfettim!

Kulağa çok bilimsel geliyor farkındayım ancak korkacak bir şey yok. Makrobiyotik beslenme; hayvansal ürünlerden uzak durulan bir beslenme türü.

Yalnızca organik ve mevsimsel meyve ve sebzeleri yemeyi prensip edinirseniz, kalp sağlığınızı da koruyor, kanser riskinizi de azaltıyorsunuz.

Bende ikinci günün sonunda enerji patlaması oldu.

Alicante'deki Sha Wellness Clinic'te bunu öğrendik, hatta mutfağa girip şeflerden eğitim dahi aldık.

Ancak olay bu kadar basit değil; İstanbul'da hangi diyet programını uygularsanız uygulayın, evde yaptığınız tüm yemekler hep tatsız, lezzetten ve görsel doyuruculuktan uzak. O zayıflama kutuları da ne kadar sıkıcı öyle değil mi? Burada gördüğüm şu ki; en az kalorili sebze yemeği bile şeflerin yetenekli ellerinden bir sanat eseri haline geliyor, sunumu da bir başka oluyor.

Michelin yıldızı versem yeridir.

Unutmadan; bu sağlıklı yaşam dünyasının starı Gwyneth Paltrow. Kadın her yerde organik yaşamın kraliçesi olarak anılıyor; ben de iddialıyım, prensi olacağım.

Değişim başlasın.



Hollywood'u doyuran Türk şef

Oscar Ödül Töreni bitti ama gürültüsü devam ediyor. Lady Gaga'nın Bradley Cooper'a bakışı, Billy Porter'ın etekli smokini konuşulurken, benim radarıma ise Oscar yemeğine imza atan şef Cihan Kıpçak takıldı. Geçtiğimiz yıllarda Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck, Kıpçak'ı mutfaktaki ekibine dahil etmişti, bu sene de öyle oldu. Oscar'ın tüm yıldızları, Türk mutfağından lezzetler de tattı. Tadı damağında kalan ünlüler umarım bizim topraklara daha çok gelirler. Tebrikler şefim.

Bu arada Kıpçak'ın lezzetlerini Bomonti ve Harbiye'de siz de tadabilirsiniz.

Meraklandınız değil mi? Sıkı durun, cevabı üç ayrı adreste gizli. İlki sizi 1925'lerin 'Great Gatsby'sine götüren Bomonti'deki Batard. İkinci adres Harbiye'deki Zula, hani burgerleri ile dilden dile dolaşan mekan. Üçüncü yer ise Spago. Buyurun lezzet avına.



Yeni filminde Malek'in görüntüsü yok, sesi var!

Oscar mevzusundan kopmadan söylemeli... Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody' ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı aldı. Siz hâlâ filmi izlemediyseniz, hızla dijital platformlardan seyredin ve bir sonraki Rami Malek filmine konsantre olun.

Ne de olsa vizyona girmesine sayılı günler kaldı ancak bu filmde Malek'in sesi var, görüntüsü yok çünkü kendisini sadece seslendirme ekibinde. Filmin adı;'The Voyage of Doctor Dolittle'.

Filmin başrolünde ise Robert Downey Jr. var. Kadro sağlam:

Emma Thompson, Selena Gomez, Marion Cotillard ama hepsi sesleriyle...



İstanbul'un yükselen semti: Bomonti

Bir yanda nostaljik İstanbul dokusu, diğer yanda modern mekanlarıyla Bomonti, şu sıralar İstanbul'un yükselen semtleri arasında. Yeni mekan açmak isteyen genç girişimcilerin gözü de bu semtte. Şu sıralar Bomonti'de en çok konuşulan mekan Isola. İtalyan ağırlıklı bir mensü olsa da, ambiyansı bir nevi Fransız brasserie'si. Bomonti'nin gece kalabalığına karışacağınız bir randevu ayarlayın derim sizlere.