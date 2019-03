Etrafımızı lokmacılar sardı

Dönem dönem bazı iş fikirleri ortaya çıkıyor, adeta moda haline geliyor, piyasada o işi yapmayan kalmıyor. Yeni olayımız da lokmacı açmak. Bir dönem çiğ köfte yükselişteydi, adım başı çiğ köfteci vardı, şimdi de lokmacılar sardı dört yanımızı. Şu an yazımı yazarken karşımdaki ufak dükkanı da lokmacıya dönüştürüyorlar. Ama biz bu durumdan memnunuz. Her açılan dükkanın önünde dakikalarca bekleyip özellikle de çikolata soslusunu mideye indiriyoruz. Hadi hayırlısı...



Müzik değil, kitap dinle

Bu haftanın akıllı telefonlarınızda olması gereken uygulaması; Storytel. Sohbet etmek için buluştuğum bir arkadaşım gün içinde müzik yerine bu uygulama üzerinden sesli kitap dinlediğini söyledi. Uygulama oldukça zengin, içinde binlerce kitap yer alıyor. Çocuklar için de hikayeler var. Sabah yürüyüşlerim artık daha keyifli geçecek.



Sezen Aksu'nun evinde yiyip içtim

Eski mahallem Nişantaşı'na dönünce iki mekan keşfettim. Bunlardan biri D'organique... Burada gıdadan kozmetiğe ve bebek ürünlerine kadar yüzlerce organik ürün yer alıyor. Diğer keşfim ise; Sezen Aksu'nun, oğlu Mithatcan Özer'i dünyaya getirdiği ev... Bu ev, şimdi Alta isimli bir şef restoranı... Sonunda gittim, yedim, içtim. Sezen'in evine geldiğimi öğrenince heyecan yaptım haliyle. Fiyatların, komşu mekanlardan çok çok ucuz olduğunu da söylemeliyim.



Justin'in elinden Ricky tutabilir!

Sana çok üzülüyorum Justin Bieber! Instagram'daki bikotbitisortmag hesabında Justin'i görünce afalladım. Ne oldu sana böyle? New York'ta terapistinin ofisinden çıkarken görüntülenmiş Justin... Şöhret hastalığı, yani bir nevi tükenmişlik sendromu yaşıyormuş. Sıradanlaşamamak, istediğin her şeye çocuk yaşında sahip olmak, tüm dünyanın seni tanıması ve sonuçta kaçıp kurtulamadığın bir ilgi... Kendisine hemen Ricky Martin abisinin kapısını çalıp ondan yardım istemesini öneririm. Ricky Martin de, Justin gibi çocuk yaşta şöhret olup bu travmaları yaşamış. Hatta atlatabilmek için bir süre Tibet'te kalmış ve bu durumun üstesinden gelmiş.



Doğmamış çocuğa hesap açılır mı?

Son günlerde 'Ünlülerin doğmamış çocuklarına Instagram hesabı açması doğru mu, değil mi?' tartışması var. Hatta anket düzenleyen sayfalara da denk geldim. Instagram yeni nesil bir kimlik, varlığını ortaya koyma platformu... Çocuk büyüdüğünde, beğeni ve takipçi uğruna fotoğraflarının ortalığa saçılmasına ne der bilinmez. Anne- babasına özel hayatının ihlali için dava açar mı? Olabilir. Ama anne ve babası, "Senin okul paranı, yediğini içtiğini buradan kazandık, Instagram ekmek kapımız" derse, ses çıkarma gibi bir lüksü olmayacaktır.