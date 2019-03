Bursa trendlerı İstanbul’u aratmıyor

Günübirlik Bursa turuna ne dersiniz? Bir grup arkadaş toplandık, sabah 8.30 feribotuyla Bursa'ya gittik.

Olay sadece İskender'den ibaret değil. İşte trendler konusunda İstanbul'la birebir benzerlik gösteren şehirden notlarım...

¦ Bursa'nın da havalısı, fiyakalısı tıpkı İstanbul'daki gibi AVM insanı olmuş, oralarda takılıyorlar. PodyumPark'ta art arda dizilen restoranlar, bar ve kafeler; tıpkı İstinyepark ve Zorlu'nun Meydan restoranları gibi. İnsanlar şıkır şıkır.

¦ Nargile satılan mekanlar ve et restoranlarının sayısı da İstanbul'daki gibi artış göstermiş. Özellikle Özgen Plus, dekoruyla, fine dining konseptinde nargile keyfi sunuyor.

Şehrin bir diğer yenisi ise Yirmibir Masa. Burası da hem et restoranı, hem de Anadolu mutfağının yeni nesil yorumlanmış versiyonlarını sunuyor.

¦ Arapşükrü denilen bölge, bir nevi Nevizade'yi anımsatıyor; meyhaneler bölgesi desek yeridir.

¦ Gece gezginlerinin tercihi yine İstanbul'daki gibi canlı müzik eğlencesi. Jolly Joker ve Sahne en popüler mekanlar; popüler tipler ünlü/ünsüz isimleri dinlemek için buraya gidiyor.



Melania Trump'ın dublör kullanması

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, gitmek istemediği yerlere dublörünü gönderiyor, hayatına rahat şekilde devam ediyormuş. Sosyal medya uzmanları Melania'nin vücudunu analiz atmeş ve görüntülerdekinin Melania değil, sahtesi olduğuna karar vermişler. Gerçek mi bilinmez, eğer öyleyse helal sana Melania! Ben bu fikri çok sevdim. Gitmek istemediğiniz düğün, dernek organizasyonları, davetler ve kutlamalara dublörünüz gidiyor; şahane!



Çiçek Pasajı'nda moda rüzgarı

Önümüzdeki hafta Zorlu'da moda severleri, ilginç giyimli fenomenleri, trendsetterları, tasarımcıları ve cemiyet insanlarını göreceğiz çünkü Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un 13'üncü sezonu gerçekleşiyor. Zorlu dışında koleksiyonu sergileyecek Sudi Atuz, defile için ilginç bir nokta seçmiş; markanın meraklıları Çiçek Pasajı'na gidecek. Moda haftası boyunca bir de pop up mağaza olacak ve orada ünlü tasarımcı ve markaların limitli sayıda ürünlerini satın alabileceksiniz. Koleksiyonu en çok merak edilenler arasında yine DB Berdan, Exquise ve Şebnem Günay var.



90'ların yıldızları sahnede

Bendeniz, İstanbul gece hayatına hızla giriş yaptı. Herkes ikinci şansı hak ediyor. Müzik piyasasından elini ayağını çeksen de; iyiysen, sert çizgilerin yoksa, yeni nesle ayak uydurabiliyorsan, tekrar gündeme gelebiliyorsun. Geçen pazar Arnavutköy'ün en yeni popüler mekanlarından Rise'n Fall'da Bendeniz'i sahnede görünce şaşırdım. Hem mekan tıka basa dolu, hem de Bendeniz'in enerjisi çok yüksek. Mekanın yaratıcıları Serhat Menket ve Alp Güler, pazarları 90'ların en'lerini sahneye çıkarıyor. Bu pazar da Ümit Sayın varmış.