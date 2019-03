Instagram çöktü sosyal yaşam aksadı

Bir zamanlar elektrikler kesilir, hayatla bağımız da eş zamanlı olarak kopardı.

Şimdi benzer durumu Instagram çökünce yaşıyoruz. Çarşamba gecesi Instagram, sabaha kadar ne fotoğraf yüklememize izin verdi, ne de başkalarının fotoğraflarına bakmamıza... İşler böyle olunca sosyal yaşam da etkilendi. Akşam bulunduğum davetteki ünlüler, tüm hıncını akıllı telefonlarından çıkardı. Kim nerede, takip edilemedi. 'Gece neresi kalabalık olur, hangi mekan popüler?' gibi reyting araştırmaları yapılamadı. Giynip kuşanan ve o akşam da havasını atmak için binlerce like kovalayanların suratı asıldı. Böylelikle İstanbul sosyal hayatının nabzı düştü.

Ben bile gece yarısı olmadan eve döndüm.

Ah Instagram; varlığın bir dert, yokluğun tasa.

Ne senle, ne sensiz...





Yeni havalimanında neler oluyor?

İstanbul Havalimanı'ndan ne zaman uçacağız diye marak ediyordum ki THY uygulaması, uyarıyı verdi. 6 Nisan 14:00 itibari ile tarifeli uçuşlar artık İstanbul Havalimanı'ndan. Ben sadece merakımdan Nisan'a bir bilet alacağım. Havalimanına önceden gidenlerin söylediğine göre burası İstinyepark, Zorlu Center gibi AVM'lerden uçuyor hissi veriyor. Tek merakım yer hizmetleri. TAV'ın birçok kolaylığı vardı; hızlı geçiş sistemi ve benim gibi yürümeye üşenenler için sağlanan taşımacılık ve ring servisi gibi. Cevap veren olursa ne mutlu...





Tektaş rekabetine var mısınız?

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alex Rodriguez'den evlilik teklifi aldığını sosyal medyasından fotoğraflarla paylaştı. Teklif yüzüğüyle çok konuşulan Lopez'in tektaşının büyüklüğü ti'ye bile alındı. Eee neredeyse 5 milyon dolarlık bir yüzükten bahsediyoruz, bırakın da kafam kadar olsun. Bir arkadaşım bu konuyla ilgili "Teklif esnasında alınan yüzük kesmez, sonrası var; her sene yüzük büyüyecek, her geçen yıl bir büyüğü ile yer değiştirecek" dedi. Vay be! Evlenmek de zor... Nerede Nil şarkısındaki gibi tektaşını kendi alan özgür kız kafaları. Eskilerde kaldı, çok eskilerde...





Çiçek bakmak geri geldi

Sosyal medyada, arkadaşlarımın evlerini çiçek bahçesine çevirdiğini görmeye başladım. Evcil hayvan sahibi olmak kadar cool bir durum olmuş bitkilerle yaşam. İstanbul'un popüler mekanları da içlerinde botanik bahçeler kuruyor. Şimdilik evimde bitki yok, ancak ilk işim botanik bahçelerini ziyaret etmek olacak. Ee ne de olsa menekşeleri ile konuşan bir babannenin torunuyum.