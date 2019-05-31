Restoranlara artık sadece karın doyurmak için gitmek out

Kabul edelim; restorancılık da evrim geçirdi. Bakın yılların Feriye Lokantası da zamana ayak uydurmuş ve yemek yeme dışında deneyim alanları da oluşturmuş. Restoranlara bir tek karın doyurmaya gitmek çok uzun zamandır out. Hele ki gastronomik rekabetin şehirde zirve yaptığı şu günlerde eğlenmenin başka birçok formülü var. Feriye'de artık atölyeler, tiyatro performansları, kitap sohbetleri ve stand up şovlar da yer alıyor. Mekanın sosyal medya hesabında haftalık olarak anonsluyorlar. Geldiğimiz nokta artık bu; yani sadece iyi yemek ve servis yeterli değil. Nasıl mekanlar sosyal medya hesabına malzeme çıkarmak isteyenler için özel alanlar koyuyor, şimdi de deneyim alanları ön planda.



Sosyetikler 60'lara ışınlanacak

Şu sıralar cemiyet ve iş dünyası 7-9 Haziran tarihleri arasında Maçakızı'nda verilecek olan özel bir tanıtım davetine gitmeye hazırlanıyor. Gecede fit görünebilmek için detoks kamplarına giden ünlü isimler bile var. Sayılı Türk davetlinin olacağı partinin kıyafet şartı; 60'lar Fransız Rivierası. Şıklık yarışına girecek olan davetlilerin o akşamki sosyal medya paylaşımlarını ve basına servis edilecek fotoğraflarını merak ediyorum... Bakalım herkes partinin kıyafet kuralına uyacak mı?



Bollywood İstanbul'a taşınıyor

Bodrum'u Hint turistler bastı demiştim cuma günkü köşe yazımda. Buyursunlar hoş gelsinler. Hint turistlere İstanbul'da da çok fazla rastlıyoruz. Hatta birçok otelde bu yaz bolca milyonluk düğün organizasyonlarını duyacağız. Bollywood, İstanbul'a taşınıyor desek yeri. Ah Priyanka Chopra ve Nick Jonas dördüncü düğünlerini de İstanbul'da, Boğaz'a nazır yapsa! Unutmadan; önümüzdeki hafta ben de bir Hint düğününde olacağım, detayları yazacağım size.



Doğru telaffuz edene benden sürpriz!

Son iki yıldır moda sektörünün en çok konuşulan ismi Simon Porte Jacquemus. 2012'de kendi adını taşıyan koleksiyonuyla adını duyuran Jacquemus'un asıl yükselişi LVMH ödülünü aldıktan sonra başlamış. Geçtiğimiz yaz plajlarda, birçok popüler ismin üzerinde imzasını taşıyan dev şapkaları gördük. Şimdilerde Jacquemus, erkek koleksiyonuyla dikkat çekiyor, ben de peşindeyim tabii ki... Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla hesabı da hızla büyüyor, bir milyonu neredeyse geçecek. Bu yaz onun tasarımlarını çok göreceğiz ancak tek sorun markanın telaffuzu. Doğrusunu söyleyebilene henüz rastlamadım. Kendisi de bunun farkında ki, Instagram hesabında markanın okunuşunu kendi sesiyle anonslayıp duruyor. Doğru telaffuz edene benden sürpriz!