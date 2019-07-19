Bodrum’da çift ev tutan cesur abimiz acaba kim?

Sezon tatil sezonu olunca, dedikodular da Bodrum- Çeşme hattından geliyor haliyle. En son kulağıma gelen hayli ilginç, çiftleri de endişeye düşüren bir mevzu.

Bodrum'da kendisine çift çekirdekli bir yaşam kurmuş bir abimizden bahsedeceğim size. 'O da nasıl oluyor?' der gibisiniz. Bu dedikoduyu veren, Bodrum'un bilinen emlakçılarından. İstanbullu bir iş adamı, kendisinden iki yazlık ev tutmuş. Biri Yalıkavak'ta eğlence mekanlarına yakın, diğeri ise huzurlu, sakin bir sitede tam bir aile eviymiş.

Partilemek için tuttuğu ilk ev sevgilisi, diğeri ise eşi ve çocukları içinmiş.

Bir hafta sonu tatilini riske atacak kadar adrenalin seviyor demek ki abimiz. Eş, çocuk uyuduğunda mekanları sevgili ile geziyor, sabah oldu mu eşi ve çocukları ile plaja iniyormuş. Çok cesaretli bir kafa bu.



Dadı menüsü var mı sizde?

Plajların bir başka mevzusu da; dadı menüsü. Çocuklu aileler plaja bir, hatta iki dadıyla iniyorlar. Hangi plaja gitseler, giriş ücreti ödememek için türlü tartışmalara giriyorlar: "Dadılarımızdan da mı ücret alacaksınız, olacak iş değil!" Mekan yetkilileri her ne kadar bakıcıların da yer işgal ettiğini savunsalar da, aileler, onların çocuklarıyla ilgilendiğini, güneşlenmediğini, şezlonglardan, mekan aktivitelerinden faydalanmadığını söylüyor. İlginç bir kafa bu da! Hatta öyle ki, bazı aileler menüde dadı menüsü adı altında bakıcılara daha uygun fiyatlı yiyecekler olmasını öneriyor. İnanın bunları duyunca şaşkınlıktan uzun bir süre kendime gelemedim.



Kokteylinizi açık havada için

Tüm kış gece kuşlarından Chicki Boom ismini duymuşsunuzdur. Levent'teki mekan, şehrin en popüler kokteyl barı olmuş durumda. Akşamüstünden gece yarısına kadar 90'lar ve 2000'lerin yabancı hitleri ile özellikle oyuncuların ve cemiyetin genç temsilcilerinin adresi olmuştu. Chicki severlere müjde, mekan bu yaz sokağa taşıyor ve açık havada, sizi kokteyl içmeye davet ediyor. Ayrıca mekanın sahibi Umut Evirgen'in diğer bir sürprizi ise Chicki Burger. Ben az pişmiş duble çedar peynirli alayım. lütfen.