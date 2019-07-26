MERT VİDİNLİ

Bodrum'dan yeni bir dedikodum var, koşun millet. Malum düğün sezonu açıldı, Bodrum'daki beş yıldızlı otellerde her gün yeni bir çift 'Evet' diyor. İşte o sosyetik çiftlerden biri 48 saatlik bir düğün kutlaması düzenlenmiş. Çiftin, ailelerinin ve de arkadaşlarının keyfine diyecek yok. Nikah memuruna 'Evet' dedikleri akşam da aslında her şey tıkırındaymış. Ancak sabah uyandıklarında çift, otelin lobisinde tekme tokat birbirine girmiş. Kavga kıyamet sonrası otel personeli çifti ayırmak zorunda kalmış. Çiftin akıbeti hakkında hiçbirimizin fikri yok. Otel çalışanları hâlâ bu konunun peşinde. Tahminimce ayrılmazlar; ilişkilerinin, bu kadar yatırımın, kutlamanın üzerine bozulmasını istemezler. Bakalım bu genç sosyetik çiftin evliliğinde neler yaşanacak?







Lüks otellerden organik hizmet

Bodrum'daki oteller trend yaratmaya başladı. Sıradan olan hizmete karnı tok gezginlerin yeni merakı Bodrum etrafındaki köyleri ziyaret etmek. Bölgenin en gözde otelleri de 700 Euro karşılığında Etrim Köyü'ne ziyaret düzenliyor. Gezginler tüm gün orada lokal lezzet keşfine çıkıp alışveriş yapıyor, etnik değerlerimizi yakından görüyor.







'İkinci çocuk haberini yaz sonu veririm'

Bodrum'daki en güzel anlarımı Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan ile geçirdim.

Bu kadar mevzunun içinde güzel haberlerim de var sizler için. Tatilimin bir bölümünde çiftin Bodrum Tilkicik Koyu'na demirlenen teknesindeydim. Çiftin tüm konsantrasyonlarını verdiği minik Arda Hamza, tekneye adım attığınız andan itibaren tüm ilgiyi kendine çekiyor. Anne ve babanın doğru karışımı olarak dünyaya gelmiş, odak noktası olmayı bilen bir bebek o. Aslıhan bakıcısız bir hayat sürüyor, ben gittiğimde kardeşi Dilahan'la beraber Arda Hamza ile ilgileniyorlardı. Baba Arda ise oğluyla sürekli Facetime'da. Oğluna öyle düşkün ki, uçakta yer bulamayınca daha fazla bekleyemeyip İstanbul'dan Bodrum'a otomobille geldi. Ah evlat sevgisi! 'Keşke, keşke benim de olsa' dedim onları gördükçe.

Aslıhan'a "Bir çocuk yeter mi?" diye sorduğumda "Dört çocuk istiyorum. Yaz sonunda ikinci çocuk haberini veririm sana" dedi. Vallahi helal!



Resim sanatı ve yemek iç içe

Katıldığım davet sonrası Tilkicik Koyu'nun yenisi Edition Hotel'i deneyimleme fırsatı buldum. En ilgimi çeken özelliği; 16.00'ya kadar süren kahvaltı hizmetiydi. Tam benlik; bugüne kadar hep kahvaltı saatini kaçırır ve öğle menüsünü yemek zorunda kalırdım. Oteldeki Brava isimli restoranda ise yarın akşam bir ilk gerçekleşiyor. Fransız sanatçı Chris Calvet, misafirler yemek yerken dev kanvas ve canlı manken üzerine resim yapacak.