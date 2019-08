MERT VİDİNLİ

Mikonos'un yenilerini hem tatil ekine, hem de köşeme taşımıştım. 'Her şey iyi güzel, peki hiç eleştirin yok mu?' diye soranlar oldu. İşte 'Yok artık' denilecek mevzular...

Scorpios'da öğle yemeğindeyiz, malum adanın en popüleri, en etnik mekanı. Buraya öğle yemeğine gitmek istiyorsanız çok önceden rezervasyon yaptırmalısınız ancak yemek masasında size verilen süre sadece 1.5 saat. Her masada aynı stres; hızla yemeğini ye ve kalk. 15.00'te oturduğunuz masaya geliyorlar '20 dakikanız kaldı, sizden sonraki rezervasyon bekliyor' diyorlar. Apar topar yerinizden kalkmak zorunda kalıyorsunuz. Bazı masa sahipleri ise 'Burası geçtiğimiz yıllarda ne kadar keyifliydi' diye tepki gösteriyor. Ayrıca mekanın girişindeki müşteri kuyruğuna da inanamadım. Soho House üyesiyseniz önceliklisiniz, yoksa kapıda, o sıcak altında kök söktürüyorlar.



DÖNÜŞLER REZALET

Dönüşte havaalanına erken gitmenizde fayda var. O kadar uzun sıra oluyor ki, itiş kakış sırasında çokça kavga çıkıyor yolcular arasında. Bizzat yaşadım, sıraya kaynak yapan, tanıdığını aradan alanlar oldu. Biletten sonra bir de bavul sırası bekleyenler arasında büyük gerginlikler yaşanıyor. 'Keşke kabin boyu bavulla gelseydim, ah kafam ah' deyip dizini dövenlere denk geldim. Siz siz olun bir çek çek bavulla tatilinizi bitirin. Bu olay Bodrum uçağında gerçekleşse kıyameti koparırdık ama orada kem küm edip susuyoruz işte.



SÖZÜNÜ TUTMAYAN ÇALIŞANLAR

Adanın bu seneki kitlesi daha çok Ortadoğulu turistler. O yüzden fiyatlar yükselmiş. Bu nedenle özellikle transfer yapan araçlar sizi yarı yolda bırakabiliyor. Örneğin trafiğin yoğun olduğu sıralarda aldığı 40 Euro'luk transfer ücretini beğenmiyor, başka bir müşterinin 250 Euro'luk teklifini değerlendirip verdikleri sözü tutmayabiliyorlar. 250 Euro'luk teklifte bulunan müşteriler de genellikle Ortadoğulu genç zenginler oluyor.



ETİN PRENSİ SİZİ BEKLİYOR

Kısmet by Milka'nın merkezde yer alan mağazası, yabancı turistlerin ve ünlü isimlerin uğrak adresi olmuş durumda. En çok da markanın takılarını takan Meghan Markle'dan sonra işler çok artmış. Dünyada birçok prestijli noktada satış yapan Milka Karaağaçlı'ya tebrikler.

Nusret de adanın bir diğer popüler adresi. Kapısında kuyruk var. Nusret'le fotoğraf çektirmek isteyenler de orada. Bu yaz yolunuz düşerse siz de gidin. Etin prensi sizi orada bekliyor.

Oradaki favori adresim ise Namos'un hemen arkasındaki Nammos Village oldu. Art arda sıralanmış sanat galerilerindeki eserler görülmeye değer. Lüks markaların mağazalarında da İstanbul'da bulamayacağınız ürünleri bulabilir, ufak bir alışveriş turu yapabilirsiniz. Aman Euro-TL kurunu iyi hesaplayın, sonra pişman olmayın.

Gecelere akmayı seviyorsanız doğru adres Void. Bizim orada olduğumuz bir akşam mekanda Gigi-Bella Hadid kardeşler eğleniyordu.

Onlar adaya ayak basınca haliyle paparazziler de cirit atıyor.



TANIDIĞIN YOKSA REZERVASYONU UNUT!

Mikonos'a gelince konsiyerj hizmeti almazsanız havanız cıvanız yok, pek ciddiye alınmıyorsunuz. Ben üç günlük tatilim için 1000 liralık konsiyerj hizmeti aldım. Bu hizmeti aldığınızda sizin yerinize rezervasyon yapıyor ve yerinizi garanti ediyorlar. Bu kişiler de, adada yaşayan lokal tipler.