Şöhretlerin ayrılık güzellemeleri

Son zamanlarda ünlüler ilişkilerinin bittiğini, ya çıkacak dedikoduların önüne geçmek için ya da mevzu çirkinleşmesin diye sevgililerine methiyeler düzdükleri yazılarla duyuruyorlar. Aşkımlar, birtanemler, 'ömrümün sonuna kadar seveceğim'ler art arda sıralanıyor. Yazının son cümlesine geldiğinizde ayrıldıklarını anlıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Kubilay Aka da 2.5 yıllık sevgilisi Miray Daner'le olan ilişkilerinin bittiğini sosyal medyada 'Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın' sözleriyle duyurdu. Aslında ilişkilerde vedalar hep sert olurdu, etrafımızda da, ünlüler dünyasında da. Ama yeni nesil ayrılıklar artık böyle. Ayrılık haberi bu şekilde duyurulunca, gerçekten konuşulacak bir şey de kalmıyor.



Akıllan deli gönül, akıllan!

Her yaz aynı yazıyı defalarca kez yazıyorum, yok nafile! Bu yaz da bir sürü kaza kurşunu aşk var etrafta. Birçok kadın, yaz bekarı adamın avı olmuş, söyledikleri tonlarca yalana da inanmış durumda. 'Eşimle yolları ayırdık', 'Aynı evdeyiz ama hayatlarımız ayrı. Herkes kendi kafasında', 'Boşanmak üzereyiz' gibi bir sürü yalan... Hâlâ akıllanmadı kadınlarımız. Yakın tanıdığım bir arkadaşım Instagram'da bekar olduğunu söyleyen birine şans verdi. Meğer adam çift çekirdek hayat yaşıyormuş; başka bir Instagram hesabında eşi ve çocuklarıyla fotoğrafları varmış. Neyse İstanbul küçük, foyası erkenden ortaya çıkmış.



Cihangir'e yeni kan gelecek

Oğulcan Engin'in yeni projesinin detayları belli oldu. Engin, sonbaharın ilk günlerinde Cihangir'de Emily's Garden adında bir mekan açacak. Mimarisini Efe Kesgün'ün sahibi olduğu Mim İnterni'nin yaptığı mekan, Cihangir'e taze kan getirecek. Cemiyet hayatının genç ünlüleri de eminim oraya akın edecektir. İşletme ekibi de hazır; bakalım menüsü nasıl olacak, heyecanla bekliyorum.



İllüzyon müzesini ziyaret edin

15'ten fazla ülkede bulunan Museum Of İllusions, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da açıldı. Bu yeni nesil müzede çok eğlenecek, sosyal medya hesabınız için de bol bol malzeme çıkaracaksınız. İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'da bulunan müzede illüzyonların muhteşem dünyasında büyüleneceksiniz. Oyun oynamayı seven büyükler için de ideal bir yer.



Davet notlarım

* Burcu Biricik'in reklam yüzü olduğu Emotion'ın 'Terlemekten korkma' sloganıyla yapılan lansmanına katıldım. Gecede Burcu'yla ayak üstü lafladım. Samimi, sıcak, samimi biri. Kendisine bir kalp emojisi yolluyorum.

* Edis'in marka yüzü olduğu Head& Shoulders'ın da Oligark'daki davetine de katıldım. Bu davetin dikkat çeken isimleri ise MBA'de ve diğer birçok büyük basketbol takımında bizi temsil eden oyuncularıydı. Özellikle Cedi Osman genç kızların markajındaydı.

* Hasköy İplik Fabrikası'nda ise Puma'nın etkinliği vardı. Birçok sosyal medya fenomeninin akın ettiği parti tıka basa doluydu. Şehir hayatı neredeyse Eylül ayındaki kadar yoğun ve kalabalık. Tatil kafasından çıkılmış artık. Şaşırtıcı bir yoğunluk var.