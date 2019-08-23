MERT VİDİNLİ

Boşanma avukatı bir arkadaşımla laflıyoruz. Şu sıralar eşinden para koparmaya çalışan beylerle alakalı boşanma davaları fazlaymış. Eskiden tam tersiydi, zengin koca avlayan kadınları duyardık. Roller değişmiş ve beyler eşlerinden boşanmak için türlü isteklerde bulunuyormuş. Etrafımda da bu tarz erkeklerden dili yanan kızlar var. Bir tanesi eşine restoran açmış, altına son model otomobil alıp binlerce lira da nakit vermiş. "Aşıktım, gözüm görmüyordu" diyor arkadaşım. Şimdi de boşanma sürecindeler ve "Ne var ne yok onda kalsın, yoksa kurtulamayacağım; boşanmaya razı olmuyor" diyor. Tam da bu konular mevzu edilmişken önüme bir film düşüyor. Eşine varını yoğunu veren bir kadının hikayesini izlemek isterseniz 'Acrimony' tavsiyemdir.





BELLA GÖZLERİNE SAHİP OLMAK ÇOK KOLAY!

Estetik dünyasının son trendi Bella Eyes yani Bella gözleri... Bella Hadid'in gözlerinden ilham alan bu yöntemin tescilini bir Türk doktor almış. Bu uygulama; gözlerini Bella Hadid'inkine benzetmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. İzsiz ve dikişsiz uygulanan bu teknikle gözler çekikleşiyor ve kaşlar kalkıyormuş. Bakışlarınıza müdahale edilmiş oluyor. Üstelik bu uygulamanın tek meraklısı kızlarımız değilmiş, erkekler de sıraya girmiş.



İBİZA MI MİKONOS MU?

Yazın son günlerinde kritize ettiğimiz konu ise Mikonos mu İbiza mı? Bu sene İbiza birkaç adım önde. Tabii bunda sosyal medya ünlülerinin de etkisi var. Bakın Şeyma Subaşı, tüm yazını neredeyse İbiza'da geçirdi. Mert Alaş'ın zaten İbiza'da evi var, her yaz evinde ünlü isimleri ağırlıyor... Ancak bu yaz düzenlenen partiler daha çok sosyal medyaya düşünce İbiza'nın detayları da deşifre edildi ve özendirici özellikleri, mekanları, organizasyonlar dijital dünyada gözler önüne serildi. Uzun yıllardır Mikonos'a giden biri olarak bu yaz hiçbir şey beni cezbetmedi, o yüzden önümüzdeki yaz İbiza'da görüşmek üzere.



SİZ NEYİ TERCİH EDERDİNİZ?

Magazin basınında, hamile olan ünlü isimlerle ilgili bir iddia var. En son Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti için yazıldı; doğum anına kadar bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek istemiyorlarmış. Bu durum, yeni nesil evli çiftlerin de yeni heyecanı; çevremde de benzer kararı alan çiftler var. Düşünsenize, son ana kadar heyecanınız tavan; 'Acaba kız mı erkek mi?' Sürpriz! Bakın en son Rachel Araz-Sami Kiresepi çifti de ilk çocuklarında aynı kararı almıştı. Peki şimdi sorum size, siz hangisini tercih ederdiniz?