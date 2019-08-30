Zenginler liginden ilginç talepler

İstanbul'un popüler mekanlarından birine gelen bir talebi anlatacağım size. Mekanı işleten kız arkadaşımın telefonu çalıyor... Arayan afilli bir genç kızımız, annesi de sosyetik davetlerde gezen bir isim. Bir doğum günü kutlaması için loca istediğini dile getiriyor, köpeğinin ikinci yaşını kutlayacakmış. Arkadaşım mekana ne yazık ki evcil hayvan alınamayacağını söylese de üsteliyor, hatta araya hatırı sayılır kişileri sokuyor. Tabii nafile, mekan kurallarından ödün vermiyor. Bir gece kulübünde köpeğinin doğum gününü yapma kafası nedir anlayamadık... Ancak belli ki önümüzdeki günlerde de bunun gibi ilginç dedikoduları bolca duyacağız.



Sosyetik düğünlerin aranan ismi Mansur Ark!



Şarkıcı Mansur Ark'ın 90'larda çıkardığı birçok parçası şu sıralar popüler oldu. 'Sana Demedim mi?', 'Gazla Gitsin', 'İnadı Bırak' gibi şarkıları, canlı müzik kulüplerinde performans sergileyen birçok sanatçının repertuvarında. İşler böyle olunca Mansur abimiz de tekrar eğlence sektörünün gözdesi oldu. Birçok düğünden teklifler alıyor. En son geçen hafta cemiyet hayatının tanınmış bir çiftinin düğününde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı izleyen bin kişi çılgınca eğlendi.



Yeni trend takipçi buluşmaları



Son zamanlarda Instagram'da takipçisi çok olanların tercih ettiği bir olay. Takipçi buluşmalarından bahsediyorum. Eskiden bunu ünlüler, sanatçılar, yazarlar yapardı. Sanatçının albümünü, yazarın kitabını yanına alıp imza gününe giderlerdi. Şimdi ise sosyal medyada paylaşımlarını sıkı sıkıya takip edenlerle buluşmak çok trendy. Kahve içip uzun uzun sohbet ediyorlar. Geçtiğimiz bir pazar fenomen bir kız arkadaşım düzenlediği böyle bir buluşmayı sayfasında paylaştı. Arkadaşım, beş-altı kız takipçisiyle bir araya gelmiş. Kızlara baktım, hepsi de fenomenle benzer stilde; saçları, giyim kuşamları, konuşmaları... Artık insanların bir şey üretmesi gerekmiyor, kendini birine yakın hissetmen için ortak zevklerinin olması yetiyor.

