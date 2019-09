THY’nin üniformalarına bayıldım!

'Eylül'de New York bir başkadır' diyerek 10 saatlik uçuşla dünyanın merkezine geldim. Şehirdeki yeniliklerden bahsetmeden önce Türk Hava Yolları'nın kabin ekiplerinin İtalyan tasarımcı Ettole Bilotta imzalı yeni kıyafetlerine bayıldığımı söylemeliyim. Bayrak kırmızısı ve antrasit renklerdeki yeni kabin kıyafetleri, tam tamına 25 bin kişiye özel olarak dikilmiş.

Dünyadaki diğer hava yolları arasında fark yaratacak bu üniformaları görmek için kendinize bir uçak bileti alıp tatile çıkın derim ben.

Yılın bu zamanı New York'un en güzel zamanı, çünkü moda haftası başladı ve 14 Eylül'e kadar devam edecek. O yüzden Soho ve Meatpacking bölgesinde elinde portfolyosuyla gezen modellere denk geliyorsunuz.

Hepsi birbirinden güzel, "Keşke karşıma Gigi ve Bella çıksa" diyerek dolanıyorum. Moda endüstrisindeki bu kızların bir defileye çıkması en az 500 dolarmış, tabii ünlü olmayanlardan bahsediyorum. Ünlü mankenler liginde uçuşa geçiyor fiyatlar, kat be kat artıyor. Türkiye'de manken sektöründe neler oluyor, benzer kazançlar söz konusu mu merak ediyorum.



Raisa&Vanessa'dan lambada esintili koleksiyon



Bu pazar moda tasarımcısı ikizler Raisa&Vanessa Sason, dansı ve modayı sanatsal bir platformda sunacak. İkizler, 80'li yılların sonunda Brezilya'da yayılan bir dans kültürü olan lambadadan ilham aldıkları bir koleksiyon ortaya çıkaracaklar. New York Spring Studios'da yapacakları şova Türkiye'den isimler de katılacak. Seren Shvo, Dila Tarkan, Deren Talu koleksiyonu ön sıralardan izleyecek. Unutmadan Sason Kardeşler'in Soho'da, Wooster 138 numarada bir ay boyunca açık olan bir mağazaları da olacak.



Hobi mekanları çok revaçta



Hudson Yards içindeki restoranlar tek tek açılıyor.

Şu sıralar dikkat çeken Mercado Little Spain adlı mekan, İspanyol yemekleri yapan dev bir yemek salonu.

Bir süredir kapalı olan ünlü Fransız brasserie Pastis, tekrar Meatpacking'de açıldı. Müdavimleri için sevindirici haber.

Füzyon Fransız lezzetleri sunan Wayan, şehrin popüler restoranlarından. Ünlü şef Jean Georges Vongerichten'in oğlu Cedric'in yeteneklerini sergilediği mekan da görülmesi gerekenler arasında.

Şehirde hobi mekanları ön planda. Örneğin Soho'da art arda açılan bisikletçilerin gittiği Ride benzeri mekanları İstanbul'da da görmüştüm. Aynı hobi etrafında toplanan kişilerin ortak zevklerini konuştuğu, kahvesini içtiği, çalıştığı mekanda; bisiklet aksesuar ve kıyafetleri de satılıyor.

Ortak hobi mekanları fikrine bayıldım.



'Friends'in sergisine uğrayın



25 yıllık kült dizi 'Friends' için Soho'da popup bir şov alanı yaratılıldı. Yarın başlayacak ve 6 Kasım'a kadar devam edecek olan etkinlikte ünlü sitcom'un ikonik sahneleri ve kıyafetleri sergilenecek. Bizim topraklarda benzeri yapıldı mı hatırlamıyorum ancak Dubai'de kült dizilerimizden 'Muhteşem Yüzyıl'ın benzer bir sergisi yapılmıştı. Fikir, yapımcıların dikkatini çekecektir. Vazgeçilmez dizilerin unutulmaz sahnelerini sergi olarak takipçileri ile buluşturabilirler.