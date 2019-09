MERT VİDİNLİ

New York gezimi anlatmaya bugün de devam ediyorum. New York'ta henüz yaz bitmedi... Her ne kadar hava şaşırtsa da, yanınızda kısa süreli yağış için yağmurluk taşımanız gerekse de, etkinlikler hâlâ çok yazlık kafada. Peki şehirde Eylül'de neler oluyor?

* Şehrin park ve bahçelerinde piknik yapıp açık hava sinemalarına gitmek iyi bir seçenek. Aynı moda İstanbul'da da var. Açıkhava sinemalarına şehrimin tüm gezginleri gitti. Bunun kışlık versiyonunu nasıl eğlenceli yapabiliriz? Malum artık sinema salonları çok sıkıcı.

* New York'ta ikinci elciler her yerde. Soho ve Meatpacking deki ikinci el mağazalarını biliyorduk ancak bu sene art arda açılan mağazalar ile rekabet iyice artmış durumda. Rebag isimli mağazaya ünlü cemiyet kadınlarımız gidip çantalarını satmaya başlamış. "İstanbul'daki ikinci elcilerden daha iyi kazanıyoruz" diyen kadınlarımızın en büyük korkusu da, isimlerinin deşifre olması. O yüzden şu an size isim veremiyorum. Ama fikir iyi, hemen koşun hanımlar.

* Bu arada tam bu yazıyı tamamlarken ünlü bir iş adamı ile tanıştım. Beyefendinin en büyük tutkusu beraber olduğu kadınlara Hermes çanta hediye etmekmiş. Bu yüzden asistanını görevlendirmiş ve dünyanın her yerinden farklı boylarda ve modellerde çanta topluyormuş. Beraber olduğu kadınlara da koleksiyonunun olduğu odayı gezdirip büyüleyip iş ciddiye gidiyorsa bir tanesini hediye ediyormuş. Duyduğum kadarıyla İstanbul'da kızlar bu beyefendiyle tanışmak için sıraya girmiş.