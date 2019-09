Anna Eintour bile soğukluğu bıraktı, pamuk gibi oldu

Çağımızda ulaşılmaz olmak out, tüm samimiyetini ortaya koymak in! Moda dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü kadınlarından Anna Wintour da değişime ayak uydurdu. Uzun yıllardır Amerikan Vogue dergisinin başında olan ve stiliyle ikonlaşan Wintour; 'buz gibi soğuk' tavırlarıyla da tanınıyordu.

Ancak artık o da bilinen hal ve tavrından sıyrılmış, o eski ulaşılmaz hallerini çoktan geride bırakmış. Bir süredir Youtube'da videolarına denk geliyordum.

Hem iş hayatı, hem de iç dünyasının kapılarını açan Wintour; kendisiyle özdeşleşen siyah güneş gözlüğünü çıkarıp tüm içtenliğiyle kameraya bakmaya başlamış. Belli ki o da yeni nesile ayak uydurmuş; dijitalin önemini anlamış.

Rahatlığın kazandığı, samimiyetin iş yaptığı dünyaya hemen adapte olmuş ve kendini daha çok deşifre etmeye başlamış, bravo! Şimdi de Wintour'un yeni masterclass video serisi yayınlanmaya başladı. Wintour; yaratıcılık ve yöneticilik üzerine mentorlük yaptığı videolarda kişisel başarısından örneklere yer verip samimi paylaşımlar yapıyor. İsteyenler;

12 eğitici videoyu, yıllık 180 dolar ödeyerek izleyebiliyor.



Armutlu'da herkese spor yaptıracak

Alkoçlar Ailesi'nin en genç üyesi Aslışah Alkoçlar, bir süredir Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim alıyordu. Şimdi Aslışah, yeme-içme konusunda uzmanlaştı ve mutfakta marifetlerini gösterecek donanıma ulaştı. Herkes 'Bu kız restoran mı açacak?' diye merak ederken, o kendini ifade edeceği bir iş alanına girdi. Yeme-içme alanındaki yeteneğini harmanlayabileceği, sağlık/spor odaklı bir platform yaratmaya karar verdi. Hazırlıkları devam eden bu mekan Armutlu'da olacak. Spor ve sağlıklı yaşamın iç içe geçtiği bu platformda hem spor yapacaksınız, hem de beslenme danışmanlığı alıp yaşamınıza yön verebileceksiniz.



Sanat artık daha eğlenceli

Müzeler ve galerilerin himayesinden çıkan sanat; artık daha anlaşılabilir, ulaşılabilir ve eğlenceli hale geldi. Dijital dünyanın da sanata dinamizm kattığı bir gerçek. Bu haftanın en eğlenceli sanatsal hareketi ise, Les Benjamins'in çağdaş sanatçı Daniel Arsham ile yaptığı işbirliğiydi. Markanın Nişantaşı'ndaki mağazasında bir ay boyunca sergilenecek eserleri görmek için mutlaka uğramalısınız. Serginin açılış daveti de çok hareketli geçmiş, mağazaya gelenler, eserlerle bol bol selfie çekmiş. Özellikle Super Mario ve dev tavşan eserleri, Instagram sanatseverleri için iyi birer malzeme oldu.



Pamuk eller cebe!

Şehre dönüş zamanı geldi, masrafları kısacağız dedik, yine yalan olduk! Eylül ayı, en büyük alışkanlığımızı yenilemek için masrafa gireceğimiz tuzak aylardan biri olacak gibi görünüyor. Çünkü Apple, yeni iPhone modelini tanıttı. iPhone 11'e geçiş yapmak isteyen tonlarca telefon bağımlısı, bakalım ne yapacak? Bir süre sabredip ellerindeki telefonla devam etmek için direnecekler mi, yoksa koşa koşa mağazaya mı gidecekler? Benim gibi acelecilerse, 20 Eylül'de bu yeniliğe sahip olmak için sıraya girecek.