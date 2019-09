MERT VİDİNLİ

Yakın bir arkadaşımın yaşadığı bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Arkadaşım, çocuklarına bakması için bir dadı tutmuş. Başlarda sosyal medya ile ilgisini anlamasa da sonrasında eve gün aşırı gelen hediye paketleri, markaların ürünleriyle aydınlanmış. Peki neden, ne için geliyor ki onca paket? Sonrasında anlamış ki dadı, bir sosyal medya fenomeni ve ciddi bir takipçisi var. Instagram üzerinden de yaptığı mesleğin detaylarını, ipuçlarını, çocuklarla ilişkisini paylaşıyormuş. Her yeni başladığı işi de bir serüvene çeviriyormuş. Aile ise özel yaşantıya önem verdiği ve hayatlarının deşifre olmasını istemediği için dadıyla tüm bağlarını koparmış. "Çocuğumun sosyal medyaya malzeme olmasını istemiyorum" diyerek anlaşmayı iptal etmiş. Oldukça haklı sebep. Ancak hepimiz dijital dünyayla bu kadar iç içeyken şaşılacak bir durum da değil, haksız mıyım?



Sosyal medya sayesinde keşfettiklerim

Sanat ile modanın buluşmasını sevenler Roman mağazasının Nişantaşı şubesinde bir araya gelmiş. Cemiyet hayatının zirvedeki isimleri arasında şıklık yarışı yaşanmış. Siz de Yorganlar Fora sergisini ziyaret edebilir, Instagram sayfasına malzeme çıkarabilirsiniz.

Moda haftalarını takip ederken en çok dikkatimi çeken konu Öykü Baştaş'ın New York, Londra, Milano gibi birçok moda haftasında yer alması. Baştaş, New York'ta toplam dokuz defileye çıkmış. Naomi Campbell ile UNICEF'in düzenlediği bir defilede yürümüş.

Yeniköy'de yeni bir deniz ürünleri restoranı var. Gece hayatının deneyimli iki ismi İlyas Güngör ve Volkan Ercan el ele verip Fonduralı'yı açmış. Keşif listenize ekleyin.



'Madem öyle neden boşandık?'

Bir kız arkadaşım, kocasıyla evliliklerinin onuncu yılında boşanma kararı almış, ilk celsede sorunsuz, teferruatsız bir şekilde boşanmışlar. Hanımefendi de 'yeni hayata yeni beden' deyip bir dizi estetik ameliyat olmuş. Yüzünden kalçasına kadar bir sürü operasyon geçirmiş, özgürlüğünü ilan etmiş, hayata yeniden başlamış. Çok vakit geçmeden eski kocası aramış, onunla flört etmek istemiş. Yemeğe çıkmalar, randevulaşmalar... Eski koca sonunda duygularını açık açık dile getirmiş: "Ben ilk zamanların heyecanını özledim ama evlenmeyelim, sevgili kalalım." Hanımefendi şaşkın bir şekilde şu soruyu sormuş: "Madem tekrar başlayacaktık ilişkimize, neden ayrıldık?" Sorunun cevabını sevgili okurum siz verin. Kadının estetik ameliyatlarla yenilenmesi mi yoksa kocanın aradığı farklılığı dışarıda bulamaması mı?