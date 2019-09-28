Fenomenlere eğitim desteği

Bir zamanlar eğitim bursu almak için yüksek notlara sahip olmak gerekirdi. Tabii dönem değiştikçe eğitimciler de yeni dünyaya adapte olmaya başladılar. Artık internet fenomenlerinin eğitimleri de destekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Üniversitesi'nde direktör olan Mehtap Algül ile sohbet ederken öğrendim.

Üniversite artık fenomenlere, içerik üreticilerine, dijital dünyada iyi ve yaratıcı fikri olanlara destek oluyor, hatta eğitim bursu veriyormuş.

Buradaki asıl amaç, gençlere ön ayak olmak ve kuşaklar arasında uçurum farkının oluşmaması için projeler üretmekmiş.

Algül, dört yıl önce üniversitenin kurucusu Enver Yücel ve Hüseyin Yücel'e Youtube jenerasyonu için bir şeyler üretmeyi teklif etmiş ve bu yola koyulmuş. Eminim ki diğer üniversiteler de benzer çalışmalar yapacaktır. Gelenekselin tecrübesi ile geleceğin yenilik anlayışı bir araya gelince inanılmaz bir güç doğacaktır! Bravo Mehtap!





'Sana küstüm takipten çıkarıyorum'

Instagram'da kim, kimi takip etmiş, kim, kimi takipten çıkarmış merak ediyoruz. Bunun için sayısız uygulama olsa da birçoğu doğru cevabı veremiyor. Gıybettinapp isimli Instagram hesabı, özellikle ünlüler dünyasındaki gelişmeleri paylaşıyor. Bana da geçtiğimiz günlerde ünlü bir sanatçının beni takipten çıkardığının haberini verdi. Sosyal medya hesabımı kontrol ettiğimde haklı çıktı. Ve hızla o kişiye mesaj attım 'Neden' diye. Bana kırıldığını ve sebeplerini bir bir sıraladı. Haklıydı da! Ben de arkadaşlığımızı kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ancak durum şu ki, artık kırgınlıklarımızı yüz yüze konuşmak yerine sanal bir tepki gösteriyoruz. Ve bunu da şans eseri öğreniyoruz. Bu kimisine kolay gelebilir ancak tüm ilişkilerimizi bu kadar sanallaştırmaya ben karşıyım. Şu işi yüz yüze çözsek daha iyi olmaz mı?



Yeni mekan önerisi

İstanbul'da birçok kışlık mekan açılmaya başladı. Gezginlere keşif için önereceğim bir mekan var. Aslında birçok kişiye tanıdık gelecek bir marka; Şamdan. İş Kuleleri- Levent'te açılan mekan, gece gezenlerin tekrar adresi olacak mı göreceğiz. Unutmadan, ay sonunda ise Bodrum-Gölköy'de bu yaz hizmet veren Kai Beach'in kışlık versiyonu açılıyor. Etiler'de açılacak mekan için hummalı bir çalışma var.



Sahte duyarlılıkları bırakın artık!

Instagram da 'duyar kasan' insanlardan olmadım, olmayacağım. Geçtiğimiz hafta Neslican Tay vefat ettiğinde takipçilerin baskısıyla ben de paylaşım yapmak durumunda kaldım. Duyarlı olmak, 'Paylaşımların arasına bir de bunu koyayım' deyip kaldığın yerden hayata devam etmek çok sahte!



İMAJ AMAÇLI

Şimdi de ünlü isimler İklim Zirvesi'nde konuşan iklim aktivisti Greta Thunberg'le ilgili art arda destekleyici paylaşımlar yapıyor. Şimdi sorarım bu arkadaşlarımıza; siz bir kez olsun uçağa binmeyip konser alanına karayoluyla gitmeyi düşündünüz mü? Greta, Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle geçerek gidiyor New York'a. En basiti elinizdeki çöpü sokağa atmaktan gerçekten vazgeçtiniz mi? Bunlar imaj amaçlı düşünülmüş hareketler, geçelim lütfen.