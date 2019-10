Türkiye’nin Victoria Beckham’ından kapsül koleksiyon

GÜNAYDIN moda yazarı Pelin Kaya, nam-ı diğer Moda ve Sosyete'nin bir YouTube kanalı var.

Aslıhan Doğan Turan da geçtiğimiz günlerde tüm rahatlığı ile kanala konuk oldu ve biz dostlarına fısıldadığı yeni gelişmeleri orada da bir bir anlattı. Türkiye'nin Victoria Beckham'ı olarak gördüğüm Aslıhan, kariyerine de benzer bir atılımla devam ediyor. Ailesi uzun zamandır tekstil sektöründe olan Aslıhan, uzun süren sessizliğin ardından şimdilerde harıl harıl yeni projesine hazırlanıyor. Duruşu, stili ve mütevazı tarzını, vazgeçilmez rengi siyah ile birleştiren Aslıhan Doğan Turan, annesinin sahibi olduğu Armadio Design markası altında 15 parçalık sofistike bir kapsül koleksiyon ile karşınıza çıkacak. Bu serüvene atılmasındaki en büyük motivasyon; sosyal medyadaki takipçilerinin ve yakın arkadaşlarının sürekli günlük hayatta giydiklerini sorması ve kendisinden stil danışmanlığı konusunda destek istemesi. Aslıhan da kendi gardırobundan esinlenerek böyle bir yola çıkmış.



'Joker'e benden tam not

Son günlerde çok konuşulan 'Joker' filmini ben de izledim elbette. Benden geçer not aldı ancak izleyecilerin çoğu tatmin olmadı, hatta yarısında salondan çıkanlar dahi oldu. 'Batman'in en büyük düşmanı olarak tanıdığımız 'Joker'in her sahnesinde aksiyon bekleyenler ise, aradıklarını bulamayınca salondan söylenerek çıktı. Eh alışmışız su gibi akan, düşündürmeden kapışan karakterlere. Burada bir sosyopatın karmaşık karakterini izlerken sıkılmaları normal. Ama bazı işler de Oscar için canım okurum. Otoritelerden tam not alan Joaquin Phoenix'e alkış.



Sosyete 9 bin 500 liralık cepli botlar için sıraya girdi

Sosyal medya ünlülerinin ayağında görmüşsünüzdür Prada'nın yeni sezon botlarını. Prada, benim için klasikten öteye geçemeyen, risk almayan bir markaydı. Ancak marka, Londra'nın ünlü mağazası Selfridges'de sergilenmesi için bir koleksiyona imza attı. İşte o koleksiyonun botlarından biri şu ara çok trendy, Şeyma Subaşı, Rachel Araz gibi ünlülerin de ayağında. İstanbul'a da sınırlı sayıda gelmiş ve cemiyet kadınları bu model için sıraya girmiş. Özelliği ise botun fermuarlı ceplerinin olması. Anahtar, para, kredi kartı ne varsa botun ceplerine koyabiliyorsunuz. 9.500 liralık botu bakalım kimler giyecek?



Hayalinizdeki salatayı yiyin

Beyaz yakalıların yaşam üssü Maslak'ta yer alan bir mekan önereceğim size: Babygreen. Burası kafanızda kurduğunuz kadar süslü püslü bir yer değil; sade, rahat, uygun fiyatlı ve lezzetli. Aslında bir salata barı. Açılalı sadece birkaç hafta olmuş ama şimdiden müdavimlerini yaratmış. Onlardan biri de Aslışah Alkoçlar. Siz de oraya gidin ve hayalinizdeki salatayı yiyin.