Tuvaletteyken arkamdan ne iş dönüyor acaba?

Son günlerde ünlülerin etraflarında kaynayan dedikodu kazanına karşı almış oldukları bir önlemden bahsetmek istiyorum. Kim arkasından ne konuşuyor, ne dolaplar çeviriyor diye merak eden ünlüler, çareyi telefonlarının ses kayıt uygulamasında bulmuşlar. Şöyle ki; mesela özellikle kadın arkadaşlarıyla bir mekanda otururken tuvalete gitme bahanesiyle telefonlarını masada bırakıyor, ses kayıt uygulamasını da açıyorlarmış. Böylece arkasından kimin ne dediğini de öğreniyorlarmış. Geçen gün katıldığım bir davette bu akıma ünlü bir oyuncunun da uyduğunu öğrendim. Şüphenin insanı getirdiği son nokta beni korkuttu. Aslında mantıklı çözüm, paranoya yaşamayı bırakmış oluyorsunuz.



Haftanın en dikkat çeken partisi

Cem Mirap'ın Zorlu'daki Cantinery'de düzenlediği 45 yaş yemeği haftanın en dikkat çeken partisi oldu. Şehrin trend setterlarının bir araya geldiği yemekte; Ece-Arslan Sükan, Derin Mermerci, Mahmut Anlar, Esin Maraşlıoğlu, Ayşe Kucuroğlu ve Tamer Yılmaz da vardı. Mekanın iç kısmındaki oturma düzenine bayıldım, birbirini sadece Lucca'dan tanıyan insanlar bir saatten sonra daha da kaynaştılar. Cantinery'nin akşam partileme kafasını çok sevdim, böyle yemekli partiler hep düzenlense çok hoş olur.



Ayşe 'Efsane' olmuş

Rap dünyasının üretkenliğine çalım atmak için popçuların da sahaya çıkması gerekiyordu. Şimdilerde bir bir atılım yapmaya başladılar. Bakın son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Ayşe Hatun Önal, 'Efso' ismini verdiği Fikri Karayel parçasıyla karşınızda. Tarzının ötesinde bir şarkıyla bizi şaşırtan Ayşe'nin 'Efso'suna dinler dinlemez takılıyorsunuz. Dile dolanıyor, akılda kalıyor. Unutmadan; Ayşe'nin bu tekliğinden hemen sonra da bir Murat Güneş parçası geliyor. 'Sen Kere Ben' isimli parçası da benim favorim. Arkadaş kontenjanından dinlediğimden söylüyorum, bu şarkılar çok iyi dostum.

