Yeni bir düet geliyor!

Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık'la Nişantaşı sokaklarında karşılaştım. 'Mod' isimli yeni parçalarına düet yapmışlar, Topağacı sokaklarında klip çekiyorlardı. Çekim esnasında o kadar eğleniyorlardı ki, haliyle şarkının modunu dinlemeden anladım. Zeynep, "Böylesi enerjik bir parçayı Mustafa Abi ile seslendirdiğim için çok mutluyum, enerjimiz çok tuttu. Siz de sözleri ile hüzünlenirken, bir yandan da dans edeceksiniz" diyerek yeni bir hit'in sinyalini verdi. Kliplerini uzaktan izlediğim şarkı, bir hafta içinde sizlerle. Sonrasında bir kutlama partisi düşünüyorlar, bakalım daha ne sürprizler bizi bekliyor...



Güzellik blogger'ları kendi stüdyolarını açıyor

Bugüne kadar Abdi İpekçi Caddesi üzerinde lüks markaların mağazaları adım başı sizi karşılar, şehrin sosyetikleri alışveriş semti olarak Nişantaşı'nı görürdü. Dengeler, sosyal medyanın gazı ile değişmiş ve makyaj fenomenlerinin ve Youtuberların sayısının artması ile adım başı makyaj stüdyoları açılmış. Özellikle make-up stüdyolarının fazlalaşması beni hayli şaşırttı. Bu işin milyon takipçili fenomenlerinin stüdyolarını, siz de gidince görebilirsiniz. Asıl merakım şu: Bu bir trend rüzgarı mı, yoksa kalıcı mı olacak?



Müzik dinlemek out, podcast dinlemek in

Yine semtin yeni favorisinden bahsedeceğim sizlere. Gençler bana ışık tutuyor, böylelikle alışkanlıklarım hızla evriliyor. Bir diğer popüler uygulama ise Spotify üzerinden dinlenilen podcast'ler! Hatta söylenen şu ki, Youtuberların tahtını podcasterlar sallayacak. Nedir bu podcast? Yeni nesil radyo programcılığı, öğretici, eğitici sesli yayınlar diyebiliriz. Dünyada Oprah Winfrey, Türkiye'de de Can Bonomo ve arkadaşlarının kanalı popüler.



KANEPE SOHBETİ

Semtin gençliği de müzikten çok podcast yayınlarını dinlerken gündemi takip edebiliyor, hatta yabancı dillerini geliştiren yayınları da dinliyor. Benim favorim ise Kanepedeyiz isimli bir kanal. Leyla ve Melda isimli iki genç kadının kanepe sohbetleri çok samimi ve tam da 'Sex and the City' kafası bence, kulaklıklarınızı takıp bir kulak verin.