Sessiz kuaförde saç boyatmaya ne dersiniz?

Kızlar, Londra'da yeni bir trend yayılmış, şimdilerde İstanbul'da benzerleri açılacakmış... Ne olduğunu merak ediyorsunuz öyle değil mi? Sessiz kuaförler konsepti. Malum kuaförler özellikle kadınların bol bol sohbet edip buluştuğu, kaynaşıp dedikodu yaptığı adreslerden biridir. Kadınlar saatlerini burada geçirebilirler. Londra'daki salonun adı; Not Another Salon. Konseptin benzerini Türkiye'ye ünlü bir kuaför zinciri getirecek. "Diğer şubelerimizde yeterince hareketli, müzikli ve sesli bir ortam var. Burada kafasını dinleyip huzur bulacakları bir ortam yaratacağız kadınlar için" diyor. Bir kız arkadaşımın peşine takılıp gideceğim, bakalım nasıl bir atmosfer var? Ne diyorsunuz bu iş tutar mı?



Cadılar Bayramı çok abartılıyor!

Geçtiğimiz hafta İstanbul mekanlarında Cadılar Bayramı bereketi vardı. Maskeler, makyajlar, kostümler ve art arda düzenlenen partiler... Halloween yani Cadılar Bayramı, artık tek bir günle kalmıyor, tüm hafta çeşitli konseptlerde kutlanıyor. Haftanın en iddialı açılış partisi Soho House'da düzenlendi ancak birçok canlı müzik mekanı geceye uygun dekor yapmıştı. Öyle ki, bir güzellik merkezi bile gündüz Cadılar Bayramı'na özgü çay partisi düzenlemiş, vay be. Peki ben ne yaptım? Tabii ki hiçbirine gitmedim, bu kadar çok abartılmasını da anlamış değilim. O kafaya girmek ayrı bir motivasyon. Lucca ve Klein da bu konseptte çok konuşulan etkinliklere imza atmış. Bu haftadan arda kalan ünlü fotoğraflar, Instagram'ın Keşfet bölümünde karşınıza çıkacaktır.



Pizzadan burgere geçiş yaptık!

Gece yemek yiyebileceğimiz mekanları 20'lerimde çok severdim, özellikle pizza yemeyi. Ne de olsa metabolizma hızlı, ne yesem yakıyordum. Şimdi öyle mi? Hayır! Ancak bazı lezzetler var ki, hayır diyemiyorum. Emirgan Group mekanı Chicki Boom'un burgercisinin açılacağını yazmıştım daha önce. Ve karşınızda ıslak burgerin en iyi hali! Eğlence sonrası mekandan çıkarken hemen solunuzda kalan, ayaküstü bir şeyler atıştırabileceğiniz, ufacık ızgarası olan bir yer burası... Burgerin lezzeti Aslı Sancar'ın elinden çıkma. Tam kıvamında, mideye oturmayan, doyurucu ve hafif bir burger. Paket servisi olsa üç-dört tane yerdim, o gece kim ne der korkumdan iki tanecik yiyebildim.



Whatsapp gruplarından artık sıkılmadınız mı?

En çok kullandığımız sohbet platformu, mesajlaşma uygulamalarının ana kraliçesi Whatsapp'ın gruplarını ne çok severdik. Hele ki sosyetenin dedikodu gruplarında olmak pek havalı işti. Ancak şu sıralar duydum ki, ufak küslükler ve kırgınlıklar bu grupların yıkılmasına, kapanmasına sebep olmuş. Hatta bazı sosyetik Whatsapp gruplarında dönen konuşmalar ifşa olmuş! Aman aman dikkat! Çok fazla iletişim tez ayrılık getirirmiş, anlamış olduk. Ah bir de dedikodu yaparken yazılı kanıt bırakmamak gerekiyor. O yüzden siz siz olun mesajlaşmalarınıza dikkat edin.