Yolla instagram profilini anlatayım kim olduğunu

Arkadaşlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan mesleklere biri daha eklenmiş. İlk duyduğumda 'Yok artık, bu da mı başımıza geldi?' dedim. Geçtiğimiz günlerde bir kadınla tanıştım. İşi şu: Hoşlandığınız ya da nasıl biri olduğunu merak ettiğiniz kişinin Instagram profilini ona yolluyorsunuz. Sonra bu hanımefendi, bu hesabı ve paylaştığı fotoğraflar üzerinden merak ettiğiniz kişinin karakter analizini yapıp size uzun bir rapor hazırlıyor. Bugüne kadar bu hizmeti alanlar çok memnunmuş. Insta okuyucular bir bir etrafımızı sarar mı göreceğiz ancak bu hanımefendi sahte hayatlarını pazarlayanları nasıl anlayacak hiç bilemiyorum.



Spor yapanların buluşma noktası

Bebek'teki Sweaters Hub, Elif Boyner'in kurucusu olduğu yeni bir deneyim alanı. Günün her saati spor yapanları bir araya getirip sağlıklı yaşam alanı sunan mekan, hayatı kolaylaştırıyor. İçeride eşyalarınızı koyabileceğiniz kilitli dolaplar, duş alanları, sağlıklı yaşam workshopları var. Burası aslında bir komünitenin parçası olmak isteyen insanları bir araya getiren bir platform. 'Birlikten kuvvet doğar' diyenlerin eğlenceli ve motive edici ortamına dahil olmak için üyelik gerekiyor. Tabii ilk yapmanız gereken Sweaters uygulamasını cep telefonunuza indirmek. Daha sonra spor yapanlarla tanışabilir, ardından Sweaters Hub'ın içinde bulunan Petra'da kahvenizi yudumlayabilirsiniz.



İlginç bir çözüm önerisi

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş grubu içinde birbirine tavsiye veren iki gence kulak verdim. Çocuklardan biri şöyle konuşuyordu: "Iphone 11 alamıyorsan ama bu model başka bir telefonun varsa hemen git, şu üçlü kamera aparatını al ve Iphone 11'in varmış gibi hareket et. Hiç kimse anlamaz." Çocuğun dediği aparat birçok Uzakdoğulu online alışveriş sitesinde satılıyor. Çinli üreticilerin dünyaya sattığı bu aparatın fiyatı sadece 2 dolar. Ve bu üçlü arka kamera sistemi çok tutmuş. Kullanıcılar bu model telefonları alamasa da her türlü çözüme açıklar.



Görücü usulü in flört uygulamaları out!

Görücü usulüyle evlenmek İstanbul insanı için uzak bir fikir belki ama hâlâ işe yaradığını görüyorum. Son günlerde bu usulle evlenip mutlu olan o kadar çok kişiye denk geliyorum ki. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un iyi ve seçkin bir ailesinin kızı, bana neden böyle bir evlilik yaptığını şöyle anlattı: "İstanbul'da kendi imkanlarımla tanışıp görüştüğüm erkekler özgürlüklerine çok düşkün. Diğer erkekler ile sürekli bir yarış halindeler, bu da onları evlilikten uzak tutuyor. Başından beri evlenmek istediğim için ailemin tanıştırdığı biri ile görüştüm ve birkaç ay içerisinde evlendik. Çok da mutluyuz." Bu sözleri söylerken eşi de yanındaydı. Şöyle bir baktım; gerçekten ikisi de çok mutluydu. Yaşları da birbirine denk. Bazen bu flört uygulamalarını bir köşeye atmalı ve gerçekten hayata eski usul tanışmalarla mı devam etmeli diyorum. Teknolojiye, modern zihinlere ayak uyduralım derken bir çoğumuz yalnız kaldık farkında mısınız?