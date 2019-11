Yeni trend: Sosyal medya müzeleri

Müzecilik anlayışının farklı bir noktaya dönüştüğü son günlerde tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da sosyal medya müzeleri art arda açılmaya başladı. İlki geçtiğimiz yaz aylarında Galata'da hayat bulmuştu hatırlarsanız, ben de köşemde yazmıştım. Happy Hour ismindeki bu interaktif sanat alanı Instagram çılgınlarının kısa sürede uğrak adresi oldu. Şimdi de yeni şubesi Maslak'ta eski Mudo mağazasının yerinde açıldı. Ayrı ayrı konseptlerde tasarlanmış odalarda ziyaretçiler sanatın bir parçası oluyor ve çektikleri fotoğraf ve videolarla unutulmaz anılara sahip oluyorlar. Hemen uğrayın, bol beğeni uğruna gitmeye değer.



Bastık stüdyo açıyor

Günümüzde spor ve sağlıklı yaşam birçok insanın hayatının merkezinde yer almaya başladı. Ünlü isimler de hızla bu alana yöneliyor. Eskiden daha çok yeme-içme ve kulüp işlerine yatırım yapılırken, şimdi sağlıklı yaşam daha çok ilgi alanlarına giriyor. Şarkıcı Zeynep Bastık'ın da bu alana el attığını öğrendim. Önümüzdeki aylarda profesyonel eğitmenler eşliğinde çocuk ve yetişkinlerin bale yapabileceği bir stüdyo açıyormuş.



Kadınlara özel egzersiz alanı

Aslışah Alkoçlar, sağlıklı yaşam ve spor alanı olan Balance Box'u açtı. Hayatın bir denge olduğunu savunan Alkoçlar'ın Reşitpaşa'daki yerinin en büyük özelliği; kadınlara özel bir alan olması. Kızlar burası tam sizlik, vücudunuzu şekillendiren egzersizleri yaparken diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenme tüyoları da almayı unutmayın.



Milenyum kuşağının uğrak yeri

Bugüne kadar Arnavutköy'ün, Karaköy'ün gelişimine tanıklık ettik, şimdilerde ise Bomonti, gezginlerin meraklı bakışları altında. O kadar çok deneyimlenecek mekan açıldı ki hangisini keşfetmem gerekiyor ben bile şaşkınım. Semtin son sürprizi de Kozmonot olmuş. Nişantaşılı milenyum kuşağının sosyalleşme ve buluşma noktası olan mekanın menüsü de pub kültürüne sadık kalarak tasarlanmış. Ben semtte keşfe devam ediyorum.



Buse Terim mağazalaşıyor

İlk olarak New York Moda Haftası'nda dikkatimi çekmişti. Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında dikkat çeken ünlü isimler, kendi mağazalarını açmışlardı. Özellikle Soho'daki pop up mağazalar çok rağbet görüyordu. Buse Terim de aynı kafada bir atılım yaparak Mall Design District by Buse Terim adını verdiği bir mağaza açtı. Sevdiği, kullandığı birçok tasarım ürünü bir arada toplayan Buse'ye birçok alışveriş merkezinden teklifler gelmeye başlamış. Buse'nin zevkine güvenenlerin tercih ettiği bu tasarım noktalar, şehrin birçok noktasında açılacak.