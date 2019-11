Yenilikçi bir fitness programı animal flow

Akışta olmayı vurgulayan, vücut ağırlığını kullanan bir fitness programı animal flow. İstediğiniz yerde hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan uygulayabileceğiniz bu eğlenceli egzersizlerin temelinde adından da anlaşıldığı gibi hayvan duruşları taklitleri var. Bu egzersiz eğitimlerini henüz İstanbul'un her spor salonunda bulamayabilirsiniz. Eğitimin az sayıda uzmanı var. Kendini daha vahşi ve daha özgür hissettiren bu spor eğitiminin peşindeyim ve en kısa zamanda deneyimleyeceğim.

Ben de şu an analitik antremanlardan bıkıp bir kenara bırakmayı düşünmekteyim. Sıkıcı ve vaktin yavaş geçtiği bu tarz programların yerine animal flow koyacağım ve buradan eğitmenlerine sesleniyorum; bulun beni! Unutmadan animal flow hip hop kültürünü de içinde barındıran biraz da capoeira ile benzerlik gösteren bir spor dalı. Hayal gücünüzü ve vücudunuzu aynı oranda geliştirmek isterseniz, hemen deneyin.

Tamirhane lezzet durağına dönüştü

Maslak Oto Sanayi, her geçen gün kabuk değiştiriyor ve bölgedeki tamirciler, bir bir restorana dönüşüyor. İleride burası New York Meatpacking gibi sosyalleşebileceğimiz bir yaşam alanı olacak. Hatırlayın Meatpacking de adından anlaşıldığı gibi kasapların bir arada olduğu, sokakların et koktuğu bir bölgeydi. Şimdi gece kulüpleri ve restoranlar, tam bir sosyal yaşam alanı oldu. Tamirhane Mutfak da babalarından kalan tamirhaneyi restorana çeviren Saraç kardeşlerin yeni mekanı. Zengin bir menüye sahip; ister kahvaltıya gidin, ister toplantı düzenleyin ya da tasarım objelere göz atın.



'Aşk Geçmişim' hepimizin ortak geçmişi mi?



Uzun bir aradan sonra tiyatroya gittim ve iki saat boyunca telefonuma bakmamanın verdiği iç huzuru size tarif edemem! Attığım kahkahanın içtenliği, iç huzurumun zirve yaptığı o anların sebebi ise Şebnem Bozoklu'ydu!

Uniq sahnesindeki 'Aşk Geçmişim' isimli oyunlarına davet etmesi ile verdiğim sözü son ana kadar tutup tutmama konusunda şüpheliydim. Mert biletin var, gitmemezlik yapamazsın!

Gerçekten rutinimden çıkıp tiyatro izlemeye gidecek miydim? Evet gittim, iyi ki de gittim hay bin yaşa Şebnem!

Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu ve Melisa Doğu'nun rol aldığı oyun bir anti romantik komedi. Günümüz aşk oyunları ile ortak yaşanmışlıklarımız var; hepimizin kendimizden bir parça bulacağı güncellikte. İstanbul'da yaşayan 30'lu yaşlarında ilişki kurmada sorun yaşayan tiplerin gidip izlemesi gereken, her sahnede kendini göreceği bir oyun.

Unutmadan benim olduğum gece ön sırada o kadar iyi isimler vardı ki, bir gözüm de onlardaydı. Zerrin Tekindor, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Hümeyra, Meriç Aral, Engin Öztürk ve dahası. Bir sonraki oyuna gidin!