Artık keramet ünlü oyuncuda değil senaryoda

Son günlerde oyuncuların ortak sıkıntısı; dizi sektöründe art arda kalkan diziler, ünlü oyuncuların başarısız projeleri ve üstüne yaşadıkları depresyonlar. 'Vay be koskoca ödüllü aktör / aktrist adamın dizisi de kalktı ya, artık sektör bozuldu' deniliyor. Hatta bir süre kendini eve kapatanlar bile varmış. Hayır, aslında olay tam da öyle değil... Doğru senaryo, doğru kast, doğru ışık ve doğru kostümün bir araya gelmesi, ismi büyük puntolarla yazılan o ünlü oyunculardan çok daha önemli. Nasıl iyi ve lezzetli bir yemek için her şey doğru oranda yapılmalı, bu iş de böyle. Yapımcının paniklememesi, senaryoya sadık kalınması da önemli. O yüzden dizilerde yeni keşfedilen isimlerin projeleri birkaç sezon üst üste reyting rekorları kırabiliyor.



Paten ayakkabı trendi tutar mı?

Yeni bir moda akımı çıktı arkadaşlar; paten ayakkabılar! '2019 trendlerinin sonuna geldik' derken önce Instagram'ın popüler isimlerinden Mina Ceran'ın üzerinde karşımıza çıktı, ardından Şeyma Subaşı bir moda çekimi için bu ayakkabılarla. Gülşah Aypak tasarımı ayakkabılar, şu sıralar moda meraklılarının, trend avcılarının dilinde, alışveriş sipariş listelerinde.



Yalıda davet

Hep merak ederdim 'Arnavutköy- Bebek hattındaki yalılar kimin?' diye. Hep kapısını çalmak, içlerini gezmek isterdim. Arnavutköy'de 1800'lerden kalma yalısını açan Leyla Koray'la, enerji veren kristal taşlarla tasarladığı Leiija kolyeleri ile düzenlediği bir lansman yemeğinde tanıştık. Kolyeler, tasarımlar iyi hoş da, tüm komşuların kapısını çalmak istedim; burada kimler yaşıyor kuzum?



Sosyeteyi şaşırtan takım

Etiler'deki Villa Emma adlı mekandaki şu detay dikkatimi çekti: Mekanın tüm çatal bıçak takımı ünlü Fransız markası Christofle! Oraya giden herkes yemeklerinden önce bunu konuşuyor. Bu takımları gören sosyetenin de ağzı açık kalmış. Dünya mutfağı lezzetlerinin sunulduğu mekan, yeme içme sektörünün başarılı isimlerinden Elvan Karakimseli'nin danışmanlığında geçen hafta açıldı. Açılışına cemiyetin tanınmış isimlerinin katıldığı mekanın lezzetlerinden en çok yaban mantarlı bıldırcın, dana kaburga paccheri, vitella tonnato beğenildi.



Komediye kaçmayan Türk yapımı gerilim

Gerilim filmlerinin kurgusunun da romantik komedilerdeki gibi bir matematiği var. Bu hafta izlediğim, vizyona girmeye hazırlanan 'Güzelliğin Portresi', komediye kaçmayan, gerim gerim geren bir film. Her detay doğru hesaplanmış. Bravo! Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz ya, biz de başarabiliyormuşuz gerilim işlerini. Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Melisa Şenolsun arasındaki hikayeye, çocuk karakter Lara Tonka'nın performansı da eklenince film coşuyor. İkinci yarıda Melisa'nın içinden çıkan karakter beni öyle ters köşeye yatırdı ki, yan koltuktaki arkadaşımın kucağına zıpladım. Herkese alkış.