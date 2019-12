Londra’da New York rüzgarı

Londra dosyasına kaldığımız yerden devam edelim... Şehirde her an karşınıza şaşırtıcı mekanlar, oteller çıkabiliyor. Londra'yı turlarken The Standard Hotel'i gördüğünüzde 'Şehre New York rüzgarı gelmiş' diyorsunuz. Benim New York Meatpacking'deki favori otellerimden biriydi. Şimdilerde aynı etkiyi Londra Camden'da yaratmış. Altı ay önce açılan otel, şehrin cool'larının tercihi. Orada konaklayanlar ise genelde sanatla iç içe olan insanlar. Retro futuristik tarzda tasarlanman otelin 266 adet rengarenk odası var. İçinde bir Meksika restoranı, bir de kokteyl barı var. Kahvaltı ve öğle yemeğini ise Isla isimli restoranda yiyebilirsiniz. Şehirdeki sıradışı bir mekan da Mercato Mayfair. Buraya dışarıdan baktığınızda bir kilise sanabilirsiniz. Eskiden öyleymiş ancak yenilenmiş, içine İtalyan mutfağının öğelerini barındıran birçok yemek barı yerleştirilmiş. Üst katta deniz ürünleri bulunurken, alt katta pizza ve makarna gibi seçenekler var. İstediğiniz bölümden yemeğinizi alıp ortak alandaki ma- salarda yiyebilirsiniz. İlk başta AVM'lerin üst katlarındaki yemek alanlarını anımsatsa da size farklı bir deneyimle keyifli anlar yaşatıyor.



Bu mağazaya uğrayın

Ünlü tasarımcı Daniel Arsham'ın Selfridges'deki pop up mağazasına mutlaka uğrayın. Arsham'ı geçtiğimiz aylarda Les Benjamins'le yaptığı iş birliği sayesinde daha yakından tanımıştık. O yüzden ünlü alışveriş merkezi Selfridges'ın önünden geçerken Porsche marka bir otomobil görünce onun bir dokunuşu olduğunu anımsıyorsunuz. Arsham, otomobili sanat eserine çevirmiş. Selfridges'ın içine girince de tasarladığı ev dekorasyonu ürünlerini inceleyebilir, hatta sahip de olabilirsiniz. Ben ürünlerine bayıldım.



Tam Instagram'lık bir mekan

Londra'da son yılların en favori restoran zinciri The Ivy'ler. Özellikle Chelsea Garden favorim. Şimdilerde yeni açılan Asya mutfağı Ivy Asia gözde. Mekan tam Instagram'lık. Yemeklerini tadarken buraya daha önce geldiğimi hatırlayıp sordum: "Burası başka bir mekan mıydı?" Aynen öyleymiş. Jamie Oliver'ın sahibi olduğu bir restoranmış ama kapanmış. Jamie'nin yaşadığı bu çöküş bana bir dönem ne kadar da popüler olduğunu hatırlattı.



Amazon ruhunu hissedin

Güney Amerika mutfağından lezzetlerin yer aldığı, Madrid'in en popüler restoranı Amazonico Londra'da. Mekan, Sexy Fish'le kapı komşusu. Ama belli ki şu sıralar komşusunun müşterilerini de ele geçirmiş. Menüdeki en lezzetli yemek; havyarlı tuna. Mekanda hem DJ performansı, hem de canlı müzik var. Rezervasyon yaptırmak zor. Araya hatırı sayılır insanları koymazsanız bir ay içinde yer bulmanız güç. Neyse şansımız yaver gitti. Mekana girdiğinizde kendinizi Amazonlar'da hissediyorsunuz.