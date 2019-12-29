Arkadaşlarımı tanıyamaz oldum!

Kuşkusuz 2019 yılının en çok kullanılan uygulaması faceapp. Bu uygulama sayesinde daha genç görünüyorsunuz. Uygulama efektleri ile o kadar büyük değişimler yaşanıyor ki, Instagram'da dolaşırken 'Bu kim?' diye arkadaşınızın fotoğrafına uzun uzun bakıyorsunuz. Bu uygulama için ayda 25 lira gibi bir para ödeyenler de var. Rusya çıkışlı bu uygulama en çok da ünlülerin ve Instagram fenomenlerinin favorisi. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir arkadaşımla beraber çektirdiğimiz bir fotoğrafı paylaştım. Malum ben çok da efekt kullanmam, olduğu gibi fotoğrafı paylaşırım. Birkaç dakika sonra arkadaşımdan avaz avaz bağırarak 'Çabuk sil o fotoğrafı, beni böyle paylaşamazsın' tepkisi geldi. Fotoğraf üzerinde bin bir değişiklik yaparak bana yolladı. Peki son halim? Fotoğraftaki ben ben değildim, onun filtreler sonrası halini hiç yorumlamıyorum bile.



Micro napping de neyin nesi?

Charlize Theron'un filminde bu akımı öğrendim. Filmde Charlize, gözleri açık uzaklara dalmış bir pozisyonda. Öylesine dalıp gitmiş ki, etrafta olanı biteni fark etmiyor, ona seslenenleri duymuyor. Bir nevi ayakta uyuyor. İşte o esnada ise 'micro napping' yaptığını söylüyor. Yani bizim dalıp gitmek olmuş yeni bir dinlenme uyku trendi. Birazcık araştırınca, ünlü ressam Salvador Dali'nin de tüm yaratıcılığını bu saniyelik ayakta uyumalara borçlu olduğunu öğreniyorum. O zaman ne yapıyoruz? İş yerlerimizde bol bol gözler açık dalıp uzaklara gidiyoruz. Patron sorarsa da, yaratıcılığınızı güçlendirmek için bu akımın bir parçası olduğunuzu söylüyorsunuz.



Çil modasına uymak ister misiniz?

Şu sıralar kızların yeni makyaj hilesi aslında bu. Yüzlerine, özellikle elmacık kemiklerinin üzerine çil makyajı yapıyorlar. Kızlardan sonra erkeklerin de çil uygulamasını yaptığını görünce hayli şaşırdım. Festivallerde, partilerde bu uygulamaya varım ama günlük yaşamda bana çok da zorlama geliyor özellikle erkeklerin yapması. Meghan Markle'ın çillerinden ilham alan kızlarımız bu çilleri kınayla yapıyor, böylelikle uzun süreli çil sahibi oluyormuş.



Beklenen o mekan açıldı

Bugün yarın açıldı açılacak dedikodusu olan Momo Bebeköy, geçtiğimiz perşembe akşamı kapılarını açtı. Mekanın girişindeki dar yoldaki trafik, içeri girmek isteyenlerin 20 dakikasını arabada bekleyerek geçirmelerine sebep oldu. Özellikle topuklu ayakkabı giyen kadınların işi zordu. Yolun dik oluşu, 'Keşke bir buggy servisi olsa' dedirtti. Eğlencesi mi? Uzun zamandır bu kadar iyi bir kitleyi bir arada görmemiştim. Mekanın sahibelerinden Ece Akbulut bara girip arkadaşlarına servis bile yaptı. İki katlı mekanın ahşap dekorasyonu kendinizi dağ evindeymiş gibi hissettiriyor. Parti boyunca, mekanın kahvaltısının oldukça iyi olduğu konuşuldu. 'Bugün ne yapsam?' diyenlere tavsiyem, Momo'ya kahvaltıya gitmeleri.



Reynmen berelerinden sipariş verdiniz mi?

Youtube'un starlarından Yusuf Aktaş'ın, nam-ı diğer Reynmen'in parçalarını birçoğumuz ezbere biliyoruz. Yusuf şimdilerde, tam da kış aylarında birçoğumuzun ihtiyaç duyacağı bir bere koleksiyonu çıkarmış. Yani ufak ufak giyim kuşam alanında da bir şeyler yapmaya başlamış. Bereler yok satıyormuş. Sosyal medyanın gücünün geldiği bu noktada her fırsatı değerlendiren arkadaşlarımı alkışlıyorum!