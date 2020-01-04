Podcast, akıllı fılm ve sporda sanal gerçeklik yılına hoşgeldiniz!

2020, yeniliklerle gümbür gümbür geldi. Bu yıl da değişen trendlerin etkisine kapılacağız. Peki 2020'de neler olacak, öğrenmeye hazır mısınız?



SPOR SALONUNA GİTMEK YOK

Geleneksel spor salonlarının sonu gelecek. Akıllı telefonların bizi ele geçirmesiyle birlikte, sanal gerçeklik teknolojisi ve uygulamalar sayesinde salona gitmeden tek başımıza spor yapacağız. Özellikle şehir hayatını çok hızlı ve yoğun yaşayanlar için ideal bir yöntem. Trafikte zaman kaybetmeden, kalabalıkta yorulmadan sanal gerçeklik gözlüklerimizi takıp ter atacağız. Uygulamalar sayesinde özel spor hocası tutmamıza da gerek kalmayacak. Çünkü hareketleri nasıl yapacağımızı gösteren içerikler de bulabileceğiz. Ah ah bir zamanlar televizyonda Ebru Şallı'yı izleyip pilates yapan bir nesildik biz.



VAZGEÇİLMEZ 70'LER

Moda dünyasında büyük bir geri dönüş yaşanacak. Teknolojide ne kadar ileri gidiyorsak, modada tam aksine sürekli geçmiş yıllara dönüyoruz. 2020'de en çok 70'ler rüzgarı esecek. Dünya trendlerini belirleyen isimler öyle diyor, Anna Wintour da teyit ediyor. Özgürlüğün sembolü 70'lerde, 'Kim ne der?' algısından uzak yaşanıyormuş.

Doğal güzelliğin sokağa çıktığı yıllara hoşgeldin diyorum.



EV ARKADAŞI ARANIYOR

En son ne zaman evinizi biriyle paylaştınız?

Sanırım üniversite yıllarında falandır...

Evin kirasını ve masraflarını paylaşmak ne kadar güzeldi o zamanlar. Bu yıl ev ve oda arkadaşıyla yaşayanların sayısı artacak...

Günümüzde hepimiz hem tüketim çılgınlığına kapıldık, hem de sosyalleşmek uğruna neredeyse eve girmez olduk. Bu sebeple siz de bir ev arkadaşı bulabilirsiniz kendinize.



YENİ NESİL RADYOCULUK

Podcastler daha çok dinlenecek.

2019'da birçok kez yazdım, hatta birkaç podcast kanalına konuk oldum.

Podcast; yeni nesil radyoculuk gibi görünse de, çok daha özgür bir platform.

Spotify üzerinden, ilgi alanlarınıza göre konuları seçebiliyor ve podcaster'ların yaptığı yayınları dinleyebiliyorsunuz.

Yeni podcast üreticileri ile tanışacağımız 2020'de, o mecranın ünlülerini de hayatımıza katacağız. Eğlence ve bilginin bir arada olduğu bu platformu keşfedin.



FİNALE SEN KARAR VER

Akıllı film ve diziler kapıda... İlkiyle 2019'da tanıştık. Hatırlarsanız; 'Black Mirror'ın Bandersnatch'i herkesi şaşırtmıştı.

Senaryonun gidişatına izleyicinin karar verdiği bu yapımların sayısı artacak. Yani artık her dizi/film, benzer sonla bitmeyecek. Kişiselleştirilmiş hikayelerle dolu bir yılı heyecanla bekliyorum. Bir dizinin sonuna karar vermek kulağa çok eğlenceli geliyor.



ROBOT OTELLER

Otelcilikte boyut atlayacağız.

Şimdilik akıllı otelciliği, Yotel bünyesindeki oteller yapıyor. New York'takinde kalmıştım...

Robotların hizmet verdiği, çalışan sayısının azaltıldığı bu oteller, sizin komutlarınıza göre hareket ediyor. Valizinizi girişte robota teslim edip, çıkışta yine onlarla muhattap oluyorsunuz. Bakalım bundan sonra otellerde kime kapris yapabileceğiz?



DENİZ YOSUNU YİYECEĞİZ

Deniz yosunu, Japonya'dan sonra Türk restoranlarının da menüsüne girecek.

Özellikle diyet menülerde sıkça karşılaştığımız deniz yosunu, henüz İstanbul mekanlarında bulunmuyor.

Az sayıdaki Uzakdoğu restoranlarında yiyebilirsiniz.

Ben İspanya'daki Sha Wellness Clinic'te tatmıştım.

Hatta yakında cips olarak marketlerde de satılacak.

Vitamin ve antioksidan kaynağı olan yosun; bağırsak sağlığına da çok faydalı.