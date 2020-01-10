Doğayla dost mikro seyahatler

Sevgili okurum 2020'yi kendime seyahat yılı ilan ettim. Geçtiğimiz yıldan daha farklı deneyimler yaşayacağım tatil rotaları belirleyeceğim. İşte bu yüzden 2020 seyahat trendlerine göz gezdirdim, birçok makale ve araştırma okudum. Karşıma birçok trend de çıktı. Birkaçını paylaşmak istiyorum sizinle...

■ Doğa dostu seyahatler, bu yılın yükselen yıldızı... Özellikle gençlerin Booking üzerinden yaptığı rezervasyonların yüzde 76'sı bu grubu oluşturuyor. Ben ilk olarak kendi ülke topraklarımızdaki fırsatları değerlendireceğim, özellikle tren ve otomobille seyahat edeceğim.



HAVALİMANI GURMESİ OLDUK

■ Mikro seyahatler çok tercih edilecek. Malum dijital dünya tatilden bile aniden sıkılmamıza, hatta takipçilerimizin bile 'Hâlâ orada mısın?' demesine sebep oluyor. Çünkü 24 saat içinde fotoğraf çekilecek her detayı arşivliyor ve story'de art arda paylaşıyoruz. Bu yüzden 48 saatlik mikro seyahatlerle gittiğimiz yeri deneyimliyoruz 2020'de.

■ Dünyada havalimanları yenilendikçe bizler de birer havalimanı gurmesine dönüşüyoruz. İstanbul Havalimanı da birçok kafe ve restoranı ile bu yarışın içinde. Dünyada yenilenen birçok havalimanında Michelin'in önerdiği mekanlar açılıyor. Anlayacağınız; havalimanı hizmeti konusunda da ilginç haberler alacağız.



Deliksiz uyku arayanlara...

■ Özellikle İstanbul gibi büyük şehirde yaşayan birçok kentlinin uyku problemi var. Çokça düşünmekten deliksiz uyku uyuyamıyoruz. Birçoğumuz buna "Ben de dahilim, gecenin geç saatlerine kadar oturup çalışıyoruz" diyeceksiniz. Bu sorunun farkında olanlar iyi uyku amacıyla tasarlanmış seyahatleri tercih edecek. Hatta bu sorunu tedavi eden tesisler bile var. Bunlardan en popüler olanı geçtiğimiz yıl benim de gittiğim İspanya Alicante'deki Sha Wellness Clinic. Malum artık sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı uyumak da 'yeni lüks' olarak tabir ediliyor.



Vegan oteller gözde

■ Evcil hayvanları ile seyahat etmek isteyenlerin sayısı ve beklentisi artınca 2020 trendlerinden biri de bu olmuş. Gittiğiniz tatilde köpeğinizi otel odasına kapatmak yerine onun da katılabileceği yerler tercih edebileceksiniz.

■ Vegan restoranlar kadar vegan oteller de popüler olacak. Örneğin hayvansal hiçbir ürün kullanılmadan dekore edilerek hizmet veren oteller veganların gözdesi olacak.