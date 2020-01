Popüler dünyanın tanınmış simalarından bir kız arkadaşımla beraberim. Uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı aradığında fark ettim. Özellikle Facetime üzerinden görüntülü aradığında yaşadığı panik görülmeye değerdi. Evin en iyi ışık alan yerine geçti, saçlarını seksi gözükecek şekilde topladı, dudaklarını büzerek şuh bakışlarıyla telefonu açtı. Ben şok! Daha birkaç dakika önce ne haldeydi... Facetime güzelliği diye bir şey var! Sorduğumda da "Bu tavrı takınmazsam beni terk eder. Her daim alımlı ve havalı olmalıyım" dedi. Ben her ne kadar şaşkınlıkla karşılasam da yeni normallerimizden biri de bu.



Felaketin parçası olmayı seviyoruz

Zorlu Center'daki Morini Restoran'ın önündeki çatı çöktü. Orada olan arkadaşlarımdan hiç kimsenin başına bir şey gelmediğini biliyorum. Sosyal medyada yayılan bir videoda yaygara çıkaran, abartılı tepkiler veren bir kadın vardı. Sordum soruşturdum, başına hiçbir şey gelmemiş. Ertesi gün bu olayı 'dikkat çekmek için' malzemeye çevirmiş tiplere de denk geldim. O felaketi kendi başına gelmiş gibi anlatanlar vardı. Böylesi bir durumu bile dikkatleri çekmek için kendine malzeme eden insanların mantalitesi ne? Bir de olayın videosunu sosyal medya hesabında duyurmanın amacı daha çok izlenmek ve dikkat çekmek mi? Yazık...



Sosyetenin başlattığı trend

Seyahat trendlerini cuma günkü yazımda yazmıştım. Bir de bizim sosyetiklerimizin gündemimize getirdiği bir adres var: Phuket. Şu sıralar tekrardan gözde oldu. Yeni yılda birçok tanıdık sima oradaydı. Şimdi de Şeyma Subaşı oraya gidiyor. Sevgilisi Guido Senia'nın Tayland'ın en huzur dolu bölgesinde organize ettiği parti için dünyanın her yerinden Phuket'e giden var. Bu hafta bol bol oradan Instagram paylaşımlarını göreceğiz, takipte kalın.



Otoparkta parti var, dans etmeye hazır olun

Cumartesi akşamı dünyanın en ünlü DJ ve prodüktörlerinden Claptone, Under Square parti serisinin ilkinde sahne alacak. Ev sahipliğini Emaar Square Mall'un yaptığı parti, Beat the Night'ın organizasyonuyla gerçekleşiyor. Partinin VIP alan organizasyonunu ve catering'ini Lucca Cocktail Studio, ana alan organizasyonunu ise Tickerdaze üstleniyor. Partide sahnede yer alacak diğer isimler ise DJ Yakuza, Avangart Tabldot... Claptone'un hemen ardından partinin sonuna kadar enerjiye yön veren isim ise Şirin Ediger olacak. Sıra dışı bir mekanda gerçekleşecek olan bu parti şimdiden çok konuşuluyor.