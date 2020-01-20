Dijital isyan çıktı

Nişantaşı'nın klasikleşen mekanlarından biridir Beymen Brasserie. Metin Fadıllıoğlu'nun yarattığı bu mekanın önündeki bahçede bulunan tüm masa ve sandalyeler geçtiğimiz günlerde kurallara uyulmadığı ve kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle belediye tarafından kaldırıldı. Bu hamlenin mahallelinin şikayeti üzerine olduğu iddia edildi. Nişantaşı, tıpkı Avrupa şehirlerinde olduğu gibi sokağa taşan mekanlarıyla popüler oldu. Özellikle Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan çoğu mekanın özelliği bu. 'Nişantaşı'nı yok ediyorsunuz' deyip belediyeye seslenen Instagram kullanıcıları, dijital bir isyan yaratmış. Umarım gereken olur ve mekanların bahçeleri eski düzenine kavuşur.



2019'da en çok hangi uygulamayı indirdik?

Son yılların en revaçta olan sosyal medya platformlarından Tik- Tok, 2019 yılında 700 milyon defa indirilmiş. Bu anlamda birçok popüler uygulamayı da sollamış. İlk sırada 750 milyon kez indirilmeyle Whatsapp yer alıyor. Bu arada şöyle bir detay var; TikTok'u indirenlerin yüzde 45'i Hindistan'dan. Sonra da muhtemelen Türkiye'deki kullanıcılar bu rakamın büyük bir kısmını oluşturuyor. Çünkü yeni jenerasyondan kimin elinde akıllı telefon görsem, TikTok videoları çekiyor. Bakalım ben ne zaman bir TikTok hesabı açacağım...



İstanbul'un merkezi Karaköy olacak

Şu sıralar İstanbul gezgininin ve yatırımcılarının dilinde Karaköy var. Bölgede uzun süredir inşaası süren Galataport, İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak. Türkiye'nin en çok konuşulan projesi için geri sayımdayız... Hem Galataport içine açılacak yeme-içme mekanları, hem de etrafına konumlanacak otel yatırımları ile Karaköy ve çevresi tekrar popülerleşmeye başlıyor. 2020'nin bahar aylarında art arda açılacak mekanlar ile gezginler semte daha çok uğrayacak. Özellikle genç turist profilinin tercih ettiği hosteller, X ve Y kuşağına hitap eden konsept oteller, Orta Doğulu yatırımcıların lüks segmentte açacakları oteller ile bölge, şehrin merkezi konumuna gelecek. İşte bu yüzden bu yılın en heyecanlı ve en çok konuşulan projesi de burası olacak.



İkinci şubesi açıldı

Zorlu Center içinde yer alan Cantinery, alışveriş merkezi mekancılığı konusunda en başarılı yerlerden biri. Öyle ki, Zorlu denilince ilk akla gelen buluşma adresi burası. İşler böyle olunca, Anadolu yakasında bulunan Emaar AVM'de, mekanın yaratıcısı Cem Mirap'ın kapısını çalmış ve kısa sürede yeni bir Cantinery konuşlandırmışlar AVM'nin ortasına. Cem Mirap geçen hafta, yakın arkadaşlarına ikinci adresinde yemek verdi, mekanı görücüye çıkardı. Burası iki ayrı bölüm olarak hizmet veriyor. Cantinery at the Square, pop ve gastronomik bir adres. Coffeebar ise kahve çeşitlerinin bulunduğu bir yer. Davette Murat Pilevneli, Evren- Arhan Kayar, Mustafa Taviloğlu, Şirin Ediger gibi tanınmış isimler de vardı.