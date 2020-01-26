Bangkok’ta Çin yeni yılını kutladım

Tayland-Bangkok seyahati için Bahreyn aktarmalı toplamda 10 saat uçarak dünyanın bir diğer ucuna 30 derecelik sıcağa geldik. Peki uçuş sürecinde neler oldu? Öncelikle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arka bahçesi olarak biliniyor bir nevi sayfiye bölgesi. Emirliklerde yaşayanlar daha çok eğlenmek ve partilemek için buraya geliyormuş. Şehri görmeye vaktimiz olmadı ancak havalimanında Sky Bar olarak geçen bara gittiğimizde kapalı alanda sigara içiliyor olması oldukça garibime gitti. O kadar alışmışız ki yasaklara, bir an için şaşkınlığımızı gizleyemedik. En kısa zamanda burada da bir şehir turu yapacağım.



AMAN SALGIN VAR!

Bahreyn'den Bangkok'a indiğimizde ise çevredeki insanlar, bizi Corona salgını konusunda uyardı. Olacak iş mi? Bu tatilde maske ve dezenfektan ile mi gezeceğiz? Aynen öyle. Malum, Çin'de yeni yıl kutlamaları olduğundan uzun süreli bir tatil var ve 7 milyona yakın Asyalı Bangkok'a geliyor. Dikkatli olmak gerek! Ülkenin en büyük kolaylığı vize gerektirmemesi. Kişisel bilgilerinizin olduğu formu doldurup elinizi kolunuzu sallayarak giriyorsunuz. Bize şehri gezdirecek rehberimiz, enerjimiz düşmesin diye elimize bir enerji içeceğinin orijinal versiyonunu tutuşturdu. Malum bu içecek Tayland çıkışlı, ilk burada üretilmeye başlamış, Avrupa'ya da bizim bildiğimiz versiyonu satılıyor. Benim için çok kalorili bir gazlı içecek algısındayken burada içtiğim tamamen gazsız ve şekerli bir komposto tadındaydı ve bu halini daha çok sevdim; uykusuz bizi uzun bir süre ayakta tuttu.



ADIM BAŞI BAĞIŞ

Buddha tapınaklarını gezdim. Tapınaklara adım attığınız anda dileklerinizi dilemek için içeride sürekli para harcıyorsunuz. En son para ağacını gördüm ve "Yuh artık" dedim. Hatta sosyal medya hesabımdan paylaştığımda benimle hemfikir birçok insana denk geldim. 'En çok hangi Buddha'dan etkilendin?' derseniz, Uyuyan Buddha'yı buralara yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin. Jim Thompson'un evi, şehirde görülmesi gerekenler listesinde. Tayland'a Amerikan ajanı olarak gelen, daha sonra ipek ticareti yapmaya başlayan Jim'in mimari alanda da başarıları var; yaşadığı ev de onlardan biri. Ve şimdilerde müze olarak gezilebiliyor. Evinin bahçesindeki restoranda ise Thai mutfağı lezzetlerini tadabilirsiniz. Tayland'a masaj sertifikası almaya gelenler de var. Wat Pho tapınak okulunda bölgeye özgü Thai masajı eğitimi alıyorlar. Siz eğitimi boş verin, en yakım yerde uzun uçuş sonrası bir masaj yaptırın. Duryana, Tayland'ın en popüler ve en sağlıklı meyvesi. Meyvelerin kralı olarak adlandırılan duryana, et yemekleri ve hamur işlerinde en sık kullanılan meyvelerden. Ancak yüksek miktarda antioksidan içeren bu meyveyi kapalı alanlara sokmak ve yemek, çevresine yaydığı kötü koku sebebiyle yasaklamış. Ancak bu yasak meyve, sağlığa olan faydası yüzünden beni cezbetti; seyahatim bitmeden mutlaka tadacağım.