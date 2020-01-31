Virüsler ve kirlilik yüzünden temiz hava ticareti başladı

Tayland-Bangkok seyahatim sırasında bir hafta boyunca tüm dünyayı da korkutan Coronavirüs nedeniyle maske kullanan Uzakdoğulu insanlarla yaşadım. Tabii 'Gelecekte neler olacak, nasıl yaşamlar sürdüreceğiz?' senaryoları yazmaya da başladım. Aklıma en çok takılan soru şu oldu: Maskeler artık vazgeçilmezimiz mi olacak? Biz kent insanları temiz ve sağlıklı havaya muhtaç mı kalacağız bundan sonra? Hava kirliliği ve salgın hastalıklara karşı önlem almak isteyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bir tek Uzak Doğu'da değil, İstanbul'da da pek çok toplu taşıma aracında maskeli insanlara denk geliyoruz. Bu arada temiz ve sağlıklı havayı satarak ticarete dönüştürenler de var dünyada. Yeni Delhi'de bir şirket, temiz havayı tüpler içinde satmaya başlamış, 15 dakikası 24 liraymış. O yüzden diyorum ya gelecek beni kaygılandırıyor, temiz ve sağlıklı havaya muhtaç olacağımız günler bizi bekliyor.



'Atatürk'ün restoranı' sizi 1900'lere götürüyor

Eski adıyla Rejans, yeni adıyla 1924 İstanbul, görmediyseniz gitmeniz gereken bir mekan. 'Atatürk'ün restoranı' olarak nam salan yere nasıl da bunca zaman gitmedim diye kendime kızdım. İçeri adım attığınız andan itibaren 1900'lerin naifliğini ve sadeliğini görüyor, kendinizi adeta eski bir film karesinde hissediyorsunuz. O zaman tünelinde Agatha Christie'den Atatürk'e kadar dünyanın en önemli isimlerinin ziyaret ettiği restoranın baş köşesinde Atatürk'ün masası görünce duygulanıyorsunuz. Eski ve klasik Rus lezzetlerinin bulunduğu mekanın lezzetlerinin tadı damağınızda kalıyor.



Fare Yılı'na özel koleksiyonlar

Çin yeni yılını kutlamaya gittiğim Bangkok'ta dikkatimi çeken; tüm lüks markaların kapsül koleksiyonlar yaratması oldu. Gucci, 25 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar kutlanan Fare Yılı'na özel Disney ile iş birliği yapmış ve gelmiş geçmiş en sevilen fare olan Mickey Mouse'u markanın ikonik ürünlerinin üzerine yerleştirmiş. Chloe, İngiliz illüstratör Julie Verhoeen ile yaptığı iş birliğiyle fare çizimlerini markanın ikonik ürünlerinin üzerine oturtmuş. Chopard, özel bir saat tasarlamış. Burberry de Bobo Mouse ismini verdiği bir fare figürünün kullanıldığı bir koleksiyon hazırlamış. Tabii bunların arasından benim favorim Gucci oldu. Siz de merak ediyorsanız koleksiyona mutlaka göz gezdirin.



Siri gerçekten bizi dinliyor olabilir mi?

Teknoloji konusunda uzman bir arkadaşım "Siri bizi dinliyor. Ben konum servislerini ve Siri'yi kapatarak yaşıyorum, güvenmiyorum" dedi. İphone'ların ve Apple Watch'ların içindeki Siri, 'Hey Siri' komutunu aldığında çalışıyor. Ancak komutu almadığı zamanlarda da bizi dinleyebileceğine dair makaleler var. Konuştuğunuz bir konu sonrası cep telefonunuza mesajlar gelmiyor mu? Siz siz olun, Siri'nizi kapatıp önleminizi alın.