Sahte ultrason ve karınla kocalarını kandırıyorlar

Harlan Coben'in aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir olaydan ilham alınarak senaryolaştırılan 'The Stranger' adlı dizide en çok dikkati çeken sahnelerden biri 'sahte hamilelik' yöntemi ile evliliğini ayakta tutmaya çalışan kadının hikayesiydi. Ama diziye konu olan bu sahtekarlığın aslında bizim ülkemizde de yapıldığını öğrenince şoke oldum. Evliliği çıkmazda olan, aldatılan, lüks hayatından vazgeçmek istemeyen birçok kadın, kocasından ya da sevgilisinden ayrılmamak için 1.230 TL'ye satılan silikondan yapılmış hamile göbeği aparatından satın alıp uzun süre hamile taklidi yapıyormuş. Bu da yetmezmiş gibi internetten sahte ultrason görüntüleri satın alıp bu yalanı destekliyorlarmış. Sonra da düşük yaptığını söyleyip duygusal çöküş yaşadığı intibası yaratarak eşine vicdan azabı çektirip ayrılmasına engel oluyorlarmış. Vay be, sahtekarlıkta gelinen son noktaya bak!



Uzak Doğulu şefin başına gelenler

Şimdi size anlatacağım olay Etiler'in popüler Uzak Doğu restoranlarından birinde yaşandı. Mekanın Uzak Doğulu şefi, sipariş verilen yemekleri hazırlarken maske takıyor. Geçtiğimiz günlerde bunu gören müşterilerden biri 'Hasta mı, neden maske takıyor?' diyerek ortalığı birbirine katıp diğer müşterileri de rahatsız etmiş. Her ne kadar mekan yetkilileri bir açıklama yapsa da nafileymiş! Hatta durum öyle bir noktaya gelmiş ki, mekan sosyal medya hesabından açıklama yapmak istemiş. İstanbul'daki Uzak Doğu restoranlarında, tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsten dolayı benzer talihsiz durumlar yaşanabiliyor. Müşterilerin kafasında 'Ürünler Çin'den mi geliyor? Bize de virüs bulaşır mı?' gibi sorular olabiliyor. Ancak bu kadar büyük tepkiler çok yersiz.



Nişantaşı'ndan Bebek'e iki transfer!

Nişantaşı Mim Kemal Öke üzerinde yer alan Naomi, suşileri ile olduğu kadar acılı miso çorbasıyla da nam salmış, tempuraları ile de Uzak Doğu restoranları arasına hızla giriş yapmıştı. Şimdi Bebek'teki şubesi ile de semt ahalisinin dikkatini çekiyor. Hemen çaprazındaki diğer Nişantaşı transferi ise Meg Bebek. Orada Merve Güleç Adalı'nın modern ev yemeklerini tadabilirsiniz. Bu arada Meg Bebek, aynı zamanda farklı sanatçıların eserlerine de yer veren bir sergi alanı.



Perşembe geceleri nereye gitsek?

2000'lerin başında İstanbul gece hayatında günlere göre gidilecek mekanlar vardı. Mesela salı partileri popülerdi. Şimdilerde de benzer bir akım geliyor; bu kez perşembe geceleri revaçta. Özellikle Momo Bebeköy, perşembe akşamları Murat Tokuz'un performansıyla açık ara en popüler adreslerden. Sosyal yaşamın ünlülerinin art arda masalarda oturduğuna şahit oldum. Bebeköy'ün birkaç metre ötesindeki Fuzuli'de ise Deniz Özdoğru sahne alıyor. Momo sonrası Fuzuli'ye bağlamak çok trend.