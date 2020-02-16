MERT VİDİNLİ

Şu sıralar popüler dünyada yaşanan ilişkilerde en çok dikkat çeken konu, genç kızların kendilerinden yaşça büyük adamları neden tercih ettiği... İlişki tercihini en az kendisinden 20 yaş büyük adamlardan yapan bu kızları analiz ederken, sosyetik bir kız arkadaşım şöyle dedi: "Daddy issuesları vardır." 'Nasıl yani?' diyeceksiniz. Türkçe karşılığına 'baba meseleleri' diyebiliriz. Bu konuyla alakalı, birçok psikolojik sebebin altını çizen makaleleri Google'da bulabilirsiniz.



BABA ŞEFKATİ

Son zamanlarda bu durumun sayısının artmasının sebebi de, genelde küçükken baba sevgisinden, ilgisinden, şefkatinden yoksun kalan kızların ilerleyen yaşlarında babanın yerini doldurmak amacıyla erkek arkadaşlarında babalarını aramaları. Eee haliyle akranı bir erkek arkadaş bu sorunsala çare olamadığından, yaşça büyük bir erkeğe yönelmeyi tercih ediyorlar. Özellikle ünlü kadınlar dünyasında bunu çok görüyoruz. Birçoğu güçlü ve başarılı olsalar da, baba meseleleri hayat boyu onların ilişkilerindeki sınavları oluyor. Bakın Hollywood'a, açık yürekli davranıp 'daddy issues'ları olduğunu itiraf edenler var. Peki en bilinen isimler kimler? Rihanna, Charlize Theron, Adele, Ariana Grande, Kendall Jenner, Lindsay Lohan; say say bitmez.

Unutmayın ki, bir kadının çocuklukta babasıyla ilişkisi, yetişkinlikte partner seçimini etkiler. Genç anne ve babalara tavsiyem, evlatlarınıza gereken sevgiyi verin. İleride sorunlu tercihler yapmaması için ufak ama çok önemli bir tavsiye.

***

Gönüllü muhabirler iş başında



Geçtiğimiz hafta bu terim hayatımıza girdi. Mesleği muhabirlik olmayan, herhangi bir basın mensubu titri olmayan şahıslar, akıllı telefonlarıyla ünlüleri kovalıyor, mekan çıkışında ya da havalimanı kapısında bekliyorlar. Bu kişiler eğlence mekanlarına da haber kovalamak, ünlü yakalamak, tabiri caizse basmak için gidiyorlar. Daha sonrada Instagram'da açtıkları sayfalarda haberi paylaşıp gündeme taşıyorlar. Eskiden magazinciler dev kameralarla kar kış demeden mekan kapılarında bekleyip işlerini icra etmeye çalışırken, şimdi vatandaş kendine 'gönüllü muhabir' diyor ve bunu mesleğe çeviriyor. En büyük merakım bundan kazancı ne? Başarı olarak gördüğü ve kendini alkışladığı nokta nedir? Biri bana lütfen açıklasın.

***

Sağlıklı yaşamla kafayı bozdum!



Geçmiş yıllarda sağlıklı yaşam için Bodrum'a ya da İspanya Alicante'ye giderdim. Uzaklaşıp arınmanın daha iyi geleceğini düşünürdüm. Ancak şehir hayatının içindeyken de rutin yaşantınızdan çıkmadan benzer sağlıklı yaşam modelini yaşayabilirmişim. Geçtiğimiz yaz sezonu Bodrum'da hizmet veren Türkiye'nin en büyük sağlıklı yaşam oteli Vitalica Wellness şimdi İstanbul'da. Nişantaşı'nda hizmet vermeye başlayan yeni yerine koşarak gittim. Ve birkaç saat içinde kişiye özel hazırladıkları wellness yöntemleri ile hem gribal durumumu yendim, hem de sağlıklı beslenerek haftaya bomba gibi başladım. Şehir içinde arınmak isteyenlere tavsiyemdir. Bu arada önünüzdeki hafta Gwyneth Paltrow'un da Goop'da tavsiye ettiği yüz akupunkturunu, hacamatı ve kupa tedavisini deneyeceğim.