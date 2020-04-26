MERT VİDİNLİ

Koronavirüs günlerinde yıldızları parlayan birçok isim var. Son dönemde birçok sosyal medya yıldızı, yaptıkları Instagram paylaşımları ile hepimizi güldürüyor. Onlarla gündemden kopuyor, biraz olsun kafa dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş da yaptıkları ortak canlı yayın ile yüzbinlerce insanın dikkatini çekmeyi başardı. Peki sizin korona yıldızlarınız kimler?





'Evden adım bile atmıyorum' yalanları

Eşi-dostu telefonla arayıp evden hiç çıkmadığını, nefes almak için bile sokağa adım atmadığını iddia edip gizli gizli tüm işlerini halledenler var. Siz herkesin kendi bakımını kendisinin yaptığını mı zannediyorsunuz? Sonra da sosyal medya hesaplarında hiçbir şey olmamış gibi ahkam kesiyorlar. Gerçekten çok şaşırıyorum bu insanlara. Bu dönem için tek tavsiyem var; kim ne yapıyor, ne ediyor, bırakın eleştirmeyi, herkes kendinden mesul. Neyse ki bir süre sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak dışarı adım atacağız, işte o zaman kimse kimsenin hayatını konuşamayacak, kendisi ile ilgili de yalan söyleyemeyecek.



Dokunulmaz çocuklar dönemi

Harward Üniversitesi açıkladı; üç yıl boyunca çocuklar sosyal izolasyon ile yetiştirilecekmiş. Bu da demek oluyor ki; korona döneminde doğan çocukların her biri dokunulmaz çocuklar olarak dünyaya gelecek. Ve bugün doğsa 3 yaşına kadar ebeveynleri hariç hiç kimseyle temas etmeden, öpüşmeden, dokunmadan, sarılmadan vakit geçirecek. Peki bu çocuklar bizim gibi olacak mı? Tabii ki hayır. Tek endişem şu; sevgi, birbirimize duyduğumuz yakınlık ve temasla gelişir. Bu çocukların sağlıklarını korumak isterken nasıl bir ruh haline sahip bireyler olacaklarını merak ediyorum.





Çiftler yatakları ayırdı!

Evden çıkma yasağının dört gün olmasıyla beraber ilişkiler de kendi içinde sınanmaya başladı haliyle. Bakın sosyetik bir çift arkadaşım kocasıyla yatakları ayırmış. Evde o kadar uzun saatler aynı odada, aynı koltukta, yan yanalar ki uyurken ayrı kalmanın ilişkilerine iyi geleceğini düşünmüşler. Mantıklı bir açıklaması olsa da bana garip geldi haliyle. Bakalım bu karantina sürecinin sonunda kaç yuva yıkılacak? Adliyelerdeki boşanma sayısının durumu ne olacak; merak ediyorum.