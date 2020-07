‘Evde abiye giymezsen boşarım’

Geçtiğimiz günlerde sosyetede yaşanan bir olay duydum. Sosyetik bir çiftimiz nikah kıymadan önce adeta bir evlilik sözleşmesi yapmışlar, erkek kıza şöyle bir şart koşmuş: "Evde bakımsız gezemezsin. Topuklu ayakkabın ayağında, üstünde ise abiye elbisen olacak." Bu, 'Eşimi her daim bakımlı isterim' diyen beylerin upgrade olmuş versiyonu. Kızımız için tüm şartlar tamammış! Ancak evliliğin yıllarca süreceğini düşünürsek, bence bu durum hayli iddialı ve sıra dışı. Ağız tadıyla ayaklarını uzatıp yırtık pijamasıyla çekirdek çitleyemeyen çift mi olur? Bir 'Aşk-ı Memnu' yaşantısı yeni nesil çiftlerin evliliklerinde de var. Neyse bize mutluluklar dilemek dışında bir şey düşmez.



Azeri iş adamı korktu, videoyu sildirdi

Bodrum'un popüler restoranlarından birindeyiz, yanımdaki arkadaşım mekanın videosunu çekince olanlar oldu. Arka masada ailesiyle yemek yiyen bir Azeri iş adamı durumdan rahatsız olup güvenliklerini bizim masaya yolladı: "Lütfen o videoyu silin." Arkadaşım da haliyle ikiletmeden sildi. Zaten o uyarıya kim ters cevap verebilir ki? Sonradan öğrendik ki o beyefendin üç eşi varmış, yanındaki kadın da eşlerinden biriymiş. Ve diğer eşlerinin bu yemekten haberi yokmuş. Harem kurulmuş anlaşılan ve Azeri iş adamı özelinin deşifre edilmesini istemiyormuş. İnanın adam adına ayrı üzüldüm. Her gün biriyle ilgilen, her eşten çocukların bitmeyen talepleri... Şaka bir yana neyse video silindi ama bu da bir yazlık dedikodu olarak köşelerimize yazıldı.



Yiyin, için, eğlenin ama paylaşım yapmayın!

Şu sıralar hepimiz sosyalleşmeyi özledik. Hatta öyle ki, şu an için en iyi günlerimizi yaşıyoruz. Mekanlar dolu dolu. Sosyal mesafe kuralları ile o restoran senin, bu mekan benim geziyor şehir hayatının gezginleri. Ancak bazı yerler girişlerinde misafirlerini paylaşım yapmama konusunda özellikle uyarıyor. Mekanda olup bitenin görünmesini tercih etmiyorlar. Haklılar da! Hâlâ korona korkusuyla evinden hiç çıkmamış bir topluluk var. Ve bu rahatlamanın sonraki günlerde başımıza iş açacağını düşünüyorlar. Mekanlar bu rahatlığın tekrar yasakların gelmesine sebep olmaması için de paylaşımı yasaklamışlar. Fenomenler bu duruma kırılıp bozulsa da yapacak bir şey yok. Yeni normalin gerektirdiği ne varsa yapacağız.



Miami'den Yalıkavak'a yeni bir transfer

Biz bu mekanı yıllarca Miami'deki adresinde ünlü isimleri ağırlamasıyla konuştuk. Kendi yerinde Leonardo di Caprio'dan Adriana Lima'ya kadar kimleri ağırlamadı ki... Ama artık oralara gitmemize gerek yok; Villa Azur Yalıkavak, D Plaj evlerinin içerisinde açıldı. Aynı zamanda restoran olarak hizmet veren mekanın en hit eğlencesi de cumartesi akşamüstü yemekleri olacak. Akdeniz mutfağının önde gelen lezzetlerini bulabileceğiniz mekanın yaratıcılarından Metin Şen'i de orada bol bol görebilirsiniz.