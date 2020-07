Dünya markalarının gözü Bodrum’da

Ne eksiğimiz var St. Tropez'den, Cannes'dan? Dünya markaları da alışveriş ve turist potansiyelini fark etmiş olacak ki, mağazalarını bir bir Bodrum'da açıyor. İlk olarak Chanel, Mandarin Oriental içerisine konuşlandı. Ardından Missoni, şimdi de Dior, Bodrum'a geldi. Hatta oraya özel koleksiyon bile çıkardı. Bodrum baskılı çanta ve mayoları vitrinde. Tabii bizim Türk müşteri, üzerinde Bodrum baskılı çanta alır mı, cool görünür mü bilinmez. Ancak aşık turistler için oldukça afili bir seçenek olacak.



Et sektörü bitiyor mu?

Geleceğin tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik yenilikler yapan Impossible Food, oldukça iddialı geliyor. Hayvansal gıda kullanmadan bitkisel ürünlerle et üreten şirket, tadı, dokusu ve besin değerleriyle gerçek eti aratmayan ürünleri ile birçok ödül aldı. Hatta burger sevdalıları için Burger King'in menüsüne dahi girmiş. Şirketin 2035 hedefi ise et tüketimini bitirmek, yiyecek üretim zincirinden hayvansal gıdayı çıkartmak. Hayvan ihtiyacını ortadan kaldırana dek ellerinden geleni yapmayı hedefleyen marka, henüz bizim ülke topraklarında bilinmiyor. Ancak fikir olarak kulağa oldukça iyi geliyor. En kısa zamanda deneyip tadına bakacağım. Şimdi sorum size; et yemeden yaşayabilir misiniz? Peki bu durumda et restoranlarının akıbeti ne olacak?



Sahillerde neler oluyor ?

Yalıkavak'ın açık ara en popüler mekanı Fiko. Yer bulmak neredeyse imkansız. Yemekler ve servis on numara beş yıldız. Fiko'nun tüm müşterilerle birebir ilgilenmesi ve bu başarının başını döndürmemesi de alkışlanacak bir durum. Kendisi ne Instagram fenomeni, ne de popüler bir figür. Mekan, sadece lezzeti ve ambiyansı ile Bodrum'un en tercih edilen adresi.

Bodrum'da bir başka adres olan Kavanoz, gün batımında gidilen, kokteylleri ile baş döndüren bir adres. Sahibi Cüneyt'i yakalarsanız şanslısınız, bırakın elleriyle size kokteyl yapsın. Barda onunla laflarken günbatımını da fotoğraflayın.

Villa Azur, cumartesi günü düzenlediği partiyle konuşuldu. Aslı-Metin Şen'in evlilik yıl dönümleri sebebiyle mekana gelen misafirler çok eğlenince, Bodrum'un ses getiren yerleri listesine eklendi.



Çocuğa da fotoşop yapmayın!

Malum Instagram yarışlarımız devam ediyor... Facetune ve Faceapp ile herkes kusursuz, herkes fıstık gibi. Ancak sosyetik bir hanımefendinin Instagram yarışındaki hırsı öyle bir noktaya gelmiş ki; kulaklarıma, hatta gözümle gördüklerime inanamadım. Çekilen fotoğrafta kendi kusurlarını fotoşoplayıp filtrelerken, yanındaki çocuğuna da filtreler yapmış. Çocuğu baştan sona değiştirmiş, o kadar şaşırdım ki. 'Yok artık' dediğim bu hareketi yapan başka fenomenler var mıdır bilmiyorum ancak bu çok hastalıklı bir hal almaya başladı, aman dikkat!