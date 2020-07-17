‘Garsonda korona çıkmış, sakın oraya gitmeyin’

Bodrum'da yaz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere Bodrum'dan yeni havadisler vermek istiyorum. Hazır mısınız?

■ Geçtiğimiz yıllarda Bodrum sezonu Eylül ayına kadar sürer, sonra tatilciler şehir hayatına dönerdi ancak bu sene her şey değişecek gibi görünüyor. Özellikle otelciler, mekancılar bu konuda oldukça ümitli. Kasım ayına kadar mekanları açık tutmak istiyorlar, sarı yaz denilen sezonun hareketli olacağını düşünüyorlar. Gerçekten de özellikle okullarda uzaktan eğitim verilme kararı alınırsa aileler yazlıklarında kalmayı tercih edebilir. Benim de kararım şu yönde; Ekim'den önce İstanbul'a dönmem.



■ Bu arada son günlerde mekanları bitirmek isteyenler yeni bir taktik geliştirmiş. Ne olabilir; tabii ki 'O mekanda korona var' demek. Hangi mekan popülerse, haftalık reytingi yüksekse etraftaki diğer rakipleri dedikodu yaymaya başlıyor: 'Biliyor musunuz o mekanın garsonlarında korona çıkmış.' Tabii ki bu hareket mekan için zor şartlar yaratsa da, hemen işletme tarafından yalanlama yazısı yayınlanıyor. Rekabete yön vermenin yeni yöntemi biraz acımasız. Sayın okurum; duyduğunuz her şeye inanmayın.



Fenomenlerin yeni uğrak yeri

■ Sosyal medyaya malzeme çıkarmak isteyen fenomenlerin, moda tutkunlarının yeni adresi belli oldu: Yalıkavak Marina içerisinde yer alan Dior mağazası. Fenix ve Zuma'nın hemen yanı başındaki çimlik alana inşa edilen mağazaya alışveriş için olmasa bile mutlaka fotoğraf çekmek için uğranıyor. Siz de üst katındaki teras alanda en çarpıcı pozunuzu verebilir ya da paranıza kıyıp Bodrum koleksiyonundan bir tişört alabilirsiniz.



Marinanın gözde yerleri

Bodrum marinanın kazanan mekanları hangileri? Hemen cevap vereyim... Zuma açık ara en favori adres ama mekan konumu gereği çok rüzgar alıyor, kadın müşteriler dikkat etsin; aman etekler uçuşmasın. Mekanın yüksek bar masasında oturmak çok havalı, kim mekana giriş yapmış, kiminle gelmiş dikizleyebiliyorsunuz. Fenix ile Angie de güçlerini birleştirmiş, Fenix canlı müzik mekanına dönüşmüş. Mekanda taco ve suşi yerken sahneye popüler isimler çıkıyor. Bizim olduğumuz gece Ayla Balyemez'in performansı vardı, sahnesine konuk olarak ise Murat Dalkılıç çıktı. Gece yarısına kadar süren eğlence tabii ki misafirlerin kursağında kaldı. Dört gözle 24.00 sonrası eğlence yasaklarının kalkmasını bekliyoruz...



Kulüpler oturmalı düzene geçti

Son günlerde Bodrum'da kulüpler yeni nesil meyhaneye dönmeye başladı. 24.00 sonrası hizmet veren, yemekli eğlence konseptiyle bir dönem dans pisti olan mekanlar, masa atarak oturmalı düzene geçti. Bakalım İstanbul'da da aynı taktik uygulanacak mı?