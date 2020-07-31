MERT VİDİNLİ

Plajlarda, restoranlarda müzik kısıtlaması devam ediyor. Ancak Cennet Koyu ve Türkbükü'ndeki teknelerde partiler tam gaz! Hatta öyle ki partilerin dozu özel olarak getirtilen DJ'lerle artıyor. Ancak tabii ki bu partilere elinizi kolunuzu sallayarak gitmeniz imkansız. Öncelikle davetli listesinde adınızın olması gerekiyor. En son düzenlenen bir partide birçok ünlü oyuncu ve influencer varmış. Korona korkusunun yerinde yeller esiyor. Bu arada teknelerde sosyal medya kullanımı da yasak.





Önce kediye, sonra eşe şiddet!



Hayvana şiddeti normalleştirirsek sonraki adım başımıza daha büyük işler açabilir. Yaşadığım bir olaydan yola çıkarak bu teşhisi yaptım. Popüler beach kulüplerinden birinde yaşandı bu olay. Genç bir delikanlımız mekanın bahçesinde telefonla konuşurken yanından yavru bir kedi geçiyor ve bir hışımla kediyi tekmeliyor. O an ben de şaşkınım ama ses çıkaramıyorum. Farkındayım benimki de yanlış ama agresifliğinden nasibimi almak istemiyorum. Aradan biraz zaman geçiyor aynı genç adamımız parti esnasında yanında duran kız arkadaşıyla tartışıyor ve mekandan kızı sürükleyerek çıkarıyor. Sonrası bilinmez... Hayvana şiddet gösteren, insana da gösterir. Lütfen kedidir, köpektir deyip geçmeyin, hepsi can.



Mikonos kapıları ne zaman açılacak?



Türlü senaryolar var aslında. Kimisi 'Sağlık raporun varsa gidebilirsin', kimisi de 'Çift pasaportun varsa gidebilirsin' diyor. Çift pasaport derken Avrupa vatandaşı olan Türkleri kastediyorlar.

Bir arkadaşım teknesi ile Yunan adalarına yanaşmaya kalkmış, "Neredeyse sınırdaki askerler üstümüze silahla ateş açacaktı" dedi. Bu yaz Mikonos sahillerinden mahrum kaldık. Bizden bir tek Nusret Gökçe orada. Kıskançlıkla onun videolarını izlerken bir de Instagram'ın kralı Dan Bilzerian adaya ayak bastı. Ağustos ayının ilk günlerinde sınırların açılacağını iddia eden gezgin tayfa bakalım haklı çıkacak mı?



Tatlı rekabet





Şeyma Subaşı'nın çıkardığı spor giyim markası iş yapınca, sosyal medyada ünlüler de giyip bir bir paylaşınca, markası yürüyüp gidince, gözler İtalyan sevgilisi Guido'ya çevrildi. 'Hadi bunun bir de erkek modellerini yapalım' demeye başladılar. Fikre Guido da sıcak bakıyor. Hem fit vücuduyla Türk erkeklerimizi imrendiriyor hem de spora olan tutkusuyla koleksiyonun hakkını vereceğe benziyor.

Bakalım Şeyma ve Guido arasında tatlı bir rekabet olacak mı?