MERT VİDİNLİ

Bu yazın en çok konuşulan mevzularından biri de sahte saatleri ile plaja inen erkeklerimiz. Bu yaza kadar sahte Hermes'lerle inen kadınları konuşuyorduk, şimdi de erkekler lige çıktı. Özellikle Patek Philippe ve Rolex sahiplerinin çoğunun sahte saat kullandıkları söyleniyor. Milyonluk saatleri ile caka satıp hesap geldiğinde ortadan kaybolan bu erkek modellerinden kaçın kızlar. Sahte çanta, ayakkabı, saat mevzusunu hayatımın hiçbir dönemi anlamadım. Ancak sahte yaşamları ile fiyaka satan insanlar; en çok atıp tutan, en çok parayı diline dolayanlardır. Birisi sürekli kendini övüyor, parası ile caka satıyorsa vardır bir gariplik; aman dikkat!





Helal turizminde rezervasyon patlaması



Şimdilerde patlayan bir web sitesinden bahsedeceğim. Helal tatilcilerin akın akın otel rezervasyonu yaptıkları bir site burası. Özelliği de, tatilin en 'halal' versiyonu olması. Otellerde kadınlara özel plajın bulunması, alkolsüz olması, odaların gizlilik kurallarına uygun olup dışarıdan gözükmemesi, yemek menülerinin İslami standartlara uygun olması tercih sebebi. Ülkemizde de bu tarz oteller en çok Marmaris bölgesinde hizmet veriyor. Tüm Müslümanların dünya çapında pandemi sürecindeki tatil harcaması 60 milyon dolar olmuş. 2024 hedefleri de 1 milyar dolar bu web sitesinin. Yani anlayacağınız helal turizm git gide dünyada büyüyen ve lüks otelcilerin de tercihen o yönde yatırım yaptığı bir alan oldu.

Video uygulamalarında rekabet kızışıyor





Bu haftanın dijital mevzusu da Reels... Bir nevi Tiktok uygulamasının aynısı ile tanıştık geçtiğimiz günlerde. Kullanım şekilleri o kadar benzer ki, rekabeti kızıştıracak cinsten. Tam ben Tiktoker oldum, video kabiliyetimi geliştirdim derken Reels çıkageldi. Neyse ki dersimi çalışmıştım, hazırım. Şimdi bol bol video çekeceğim. Bakalım aralarında ki bu rekabetin kazananı kim olacak?



Bozburun'a gitmeden yazı kapamayın!





Bunu söylerken bana oranın yerelleri çok kızacak çünkü oldukça dertliler. 'Gitseler de kurtulsak' diyorlar. Bu yıla kadar teknelerini Yunan adalarına çekenler, şimdi Bozburun açıklarındalar. Öyle ki, D Maris en çok iş yapan, kutlamalar için tercih edilen otel olmuş. Bana bu yaz görmek nasip olmadı ancak sonbaharda kapanmadan ufak bir ziyaret gerçekleştireceğim. Ancak tekneler o kadar doluşmuş ki koy içerisine, demir atacak yer kalmamış ve tekneler pisliğini oraya bıraktığından yavaş yavaş kaçmaya başlamışlar, denizin tüm temizliğini, berraklığını bozmuşlar. Bu yazın en sükseli tatili Bozburun açıklarında yapılıyor, benden söylemesi.

Helal turizminde rezervasyon patlaması



Şimdilerde patlayan bir web sitesinden bahsedeceğim. Helal tatilcilerin akın akın otel rezervasyonu yaptıkları bir site burası. Özelliği de, tatilin en 'halal' versiyonu olması. Otellerde kadınlara özel plajın bulunması, alkolsüz olması, odaların gizlilik kurallarına uygun olup dışarıdan gözükmemesi, yemek menülerinin İslami standartlara uygun olması tercih sebebi. Ülkemizde de bu tarz oteller en çok Marmaris bölgesinde hizmet veriyor. Tüm Müslümanların dünya çapında pandemi sürecindeki tatil harcaması 60 milyon dolar olmuş. 2024 hedefleri de 1 milyar dolar bu web sitesinin. Yani anlayacağınız helal turizm git gide dünyada büyüyen ve lüks otelcilerin de tercihen o yönde yatırım yaptığı bir alan oldu.