Evler konser salonu oldu

Birçok hayranı olduğunuz sanatçının konserleri iptal oldu, mekanlardaki sınırlandırmalardan ötürü iş yapamıyorlar sanıyorsunuz. Durumlar hiç de öyle değil. Yeni olay şu: İstanbul'un lüks sitesinde oturan, ortak zevkleri olan gezginler, sitenin sosyal tesisinde veya müstakil bir evse bahçesinde sanatçılardan aldıkları özel fiyatlarla sahne kurup performans sergiletiyorlarmış. Bir de ev dekorasyonuna müdahale edip kışa hazırlayan sosyetik gençlerimiz, evinin içinde kulüp yapan, ses ve ışık sistemi kuranlar var. Bu devirde böyle arkadaşa can kurban. Bu ev konserlerinden birine davet edilir edilmez detayları size yazacağım.



Fenomen çiftte işler karışık

Sosyal medyada çiftler, hatta çoluk çocuk varsa daha çok iş yapıyor. Markalar reklam veriyor, paylaşım karşılığı uçuk paralar kazanıyorlar. O mutlu aile tablosu çok iş yapıyor. Ancak popüler bir çiftte işler karışık. Ortada karmaşık bir aldatılma hikayesi var. Ancak evliliğin sosyal medya üzerinden çok iş yapması, tarafların sessiz kalmasına sebep oluyor. Ya koca duymazlıktan geliyor ya da marka anlaşmaları önlerini kapatıyor. Bu sessizlik nereye kadar sürer bilinmez ama isimler dilden dile dolaştıkça bu ilişki karmaşıklaşır, olaylar patlar; benden söylemesi.



Düğünlerde kurallara uyuluyor

Gözlerimle şahidim, iki düğüne davetsiz misafir olarak girdim. Hem organizasyon şirketi, hem otel yönetimi, hem de taze çift oldukça hassas bu konuda. Bodrum'da denk geldiğim bu iki organizasyonda derin bir oh çektim. Neyse ki yeni nesil gençler çok daha bilinçli. Altın toplama aşamasındaki o tebrik anı iptal; onun yerine altın köşesi yapılmış, dev bir kumbara içine takılar, altınlar bırakılıyor. Başında da iki güvenlik dikiliyor. Pistte dans edenler ise sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediyor. Ama o yöresel danslar çok tatsız tuzsuz. Neyse buna da şükür. Tüm gençlere mutluluklar.



Mağaza çalışanlarından gelen o telefon!

Lüks markaların euro/dolar kuru karşısındaki en büyük korkusu, fiyatların artması ve müşterinin de bu durumdan etkilenip mağazaya gelmemesi. Durum böyle olunca büyük markalar, çalışanlarına müşterileri ile iletişime geçmelerini söylüyor. En son arkadaşıma şöyle bir telefon gelmiş: "Euro uçtu uçacak, fiyatlara yansımadan gelin, sizin için çanta ayırdım." Dövizin artışı müşteri satıcı arasındaki diyalogun en temel konusu oldu. Bakalım bu uyarı işe yaradı mı, arkadaşım mağazaya koştu mu; açıp soracağım.