MERT VİDİNLİ

Geçtiğimiz yıllarda en çok satan kostüm Nusret'in kılığı, kıyafeti, saçı başıydı. Herkes Nusret olmak ister, meşhur saltbae hareketini yapardı. Bu sene mevzumuz ve korkumuz korona olunca, bu sene düzenlenen Halloween yani Cadılar Bayramı kutlama kıyafeti de koronavirüs kılığına girmek. İkinci sırada ise doktor ve hemşire olmak var. Bakalım partiler düzenlenecek, magazine damga vuracak mı? Önümüzdeki hafta ben Bodrum'da olacağım, uzaktan takipteyim.

Telegram kullanan beyler dikkat!



Sosyetik çiftlerin yeni sorunsalı bu... Kadınlar, kocalarının akıllı bu uygulamayı arıyorlar. Varsa aman yandınız beyler, eşleriniz mutlaka bir iş karıştırdığınızı düşünüyorlar. Çünkü burada yazılan, çizilen, paylaşılan ne varsa silinebiliyor, kanıt kalmıyor; tüm gizli işler iz bırakmadan hallediliyor. Şimdilerde mevzu buyken siz siz olun uygulamayı akıllı telefonlarınızdan silin.



Bodrum'da da sezon uzadı





Popüler kültür tiplerinde '29 Ekim tatilinde neredesin?' sorusunun cevabı ortak: Bodrum! 'Sezon bitmez, bitemez' kafasındaki gezginler yazlıklarına ve otellere dönüyor. Tatilciyi çekmek için yoga kampları, detoks paket programları var. Ben de Le Meridien'de düzenlenecek kampa gidiyorum. Bakalım havalar nasıl? Kimler orada? Ünlüler yazlıklarında neler yapıyor? Haftaya detaylar köşemde.



Influencerlar Antalya'da buluştu



Amacımız neydi? Inflow ekibi, sosyal medyanın, özellikle Instagram'ın nasıl kullanılacağı konusunda fenomenlerimize ders vermek amaçlı bizi Antalya Rixos'da bir araya getirdi. Selam verdiğim her davetlinin bir milyon takipçisi vardı. Peki nasıl bir ruh halindeydik? Kimse gerçekten eğlenmiyor. Amaç, tamamen sosyal medya. Ne yalan söyleyeyim, benim de öyle... Kameralar önündeki ile gerçek arasında dağlar kadar fark var. Oyunculuktan hiçbir farkı yok. Neyse ki bunun bilincinde olarak yaşıyorlar.