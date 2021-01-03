Etrafımı saran insanların son durumu...

Yetersizlik hissine kapılıp da psikolojik destek alan çok var. "Kendimi hayatımın son demlerine ışınlanmış hissediyorum. Genç olduğumu unuttum. Ne yapsam, hayatımı neyle doldursam yetmiyor, kesmiyor" diyen diyene.

"Eşimle, ailemle ev içinde küsüz, konuşmuyoruz. Hatta tahammül sınırlarını öyle bir aştık ki, ekmek almaya çıkıp bir daha da dönmek istemiyorum" diyenler de var. Bizim site içerisinde de özellikle hafta sonları eşler arası sesler yükseliyor, kavganın ritmi 'Boşanırlar mı acaba?' dedirtiyor.



"Aşk meşk yok, flörtün ne olduğunu unuttuk. Beğenilmeyi, birini beğenmeyi, bundan motive olup sokağa çıktığımız günleri özledim. Evde pijama-terlik, saçlar yağlı, bakımsız bir insanım artık. Tek güzel olan kısmı da artık güzelleşmek, iyi hissetmek için para harcamıyorum" diyenler de var. Online psikiyatrlara para yatıranlar, grup terapilerinde bir seanstan diğerine geçenler de cabası. Hatta öyle ki, panik atakla tanışanlar da var. Anlayacağınız 2021'de etrafımızda mutasyona uğrayan insanlar olacak. Eğer siz kendinizi hâlâ normal hissediyorsanız şanslınız. Bunun kıymetini bilin ve etrafınızdan çok şey beklemeyin.



Testini olduysan gel!

Evlerde, otellerde buluşmak her ne kadar yılbaşında kabul görmese de elbet buluşuldu, bir araya gelindi. Ancak bu sefer kişiler önlemlerini alarak hareket etti. Yılın son günü hastane ve kliniklerde antijen, PCR testi yaptıran yaptıranaydı. Test sonucu ile ailesinin ya da arkadaşlarının yanına gidenlere şapka çıkarıyorum. Ne yalan söyleyeyim ben de öyle yaptım. Bir başıma evde olmaktansa yakın arkadaşlarımla evde olmayı tercih ettim. Peki içimde o yeni yıl heyecanı var mı? Halen yok, sanki 2020'nin uzatmalarında gibiyiz.



'Artık hiçbirimiz fomo değiliz'

Herkesin dilinde benzer cümle. Artık kim, nerede, ne yapıyor merak etmiyorum. Ne de olsa evlerdeyiz. Yani hayatla ilgili bir şey kaçırmıyoruz. Rahat olun. Hatta psikolog bir arkadaşım söylediğine göre fomo'nun (gelişmeleri kaçırma korkusu) yerini Covid'in yarattığı ağır psikolojik vakalar aldı. Hadi artık çevremdeki insanları en iyi ruh haline dönüştürsün 2021. Bu arada son zamanlarda spora saranlara güzel haber var. Artık spor salonlarında da girişte HES kodu soruyorlar. Spor salonuna gitmek konusunda şüphesi olanlar artık bu yeni uygulama ile rahat rahat gidebilirler.