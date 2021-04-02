Eminönü’nde maskeler çenede, önlemler hikaye!

Uzun zamandır yaşadığım semtin dışına çıkmamış, Eminönü, Kapalıçarşı gibi yerlerde dolaşmamıştım. Geçenlerde bu bölgelere bir tur yaptım da; semtin kalabalığına, insanların üst üste alt alta olmasına inanamadım. Esnafın işleri tıkırında, görünen ters bir şey yok, tezgah açan dükkan sahipleri de hallerinden memnun ancak koronavirüsü sallayan yok. Evet, mekanları, restoran ve kafeleri kapattık ancak çarşı- pazar gezen insanımız hâlâ maske konusunda bilinçsiz. Kiminin burnunun üstünde, kiminin sakalının altında. Bir de sigara içenler maskesiz toplanıp kapı önlerine çıkıyorlar ya; birbirlerinin suratına duman üflüyorlar. Girdiğim iş hanındaki asansörlerin kullanımı da salamura tadında... Birkaç saatte gözüme batan bu detaylar yüzünden virüs yayıldıkça yayılıyor.



Sağlıklı doğum günü pastaları

Öncelikle bu yazı da bana ilham olduğu Özge Özpirinçci'ye teşekkür ediyorum. Kendisinin doğum gününü kutladık geçenlerde, 35 yaşına bastı Özge. Momo Bebeköy'deki ufak çaplı birlikteliğimizde Özge, pastasını tahmin edilenin aksine çok sağlıklı bir adrese, Ayten Sebzeci'nin sahibi olduğu Sağlıklı Fırın'a yaptırmış. Glutensiz, rafine şekersiz, organik içeriklerle hazırlanan pasta, oldukça lezzetliydi. Bugüne kadar kestiğimiz pastalar gibi kalori bombardımanı değildi. Ancak bu bir ilk değil tabii, özellikle son bir yılda doğum günü pastası siparişleri böyle sağlıklı, pişman etmeyen cinsten. Benim de doğum günüme sayılı günler kaldı, ben de benzer lezzette bir pasta hazırlatacağım.



Bilinçli dijital vatandaş olmak için eğitim şart!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın sayesinde bir yaşıma daha girdim. Kızı Hira bir Tiktok fenomenine hediye olarak 7 bin lira göndermiş. İşin teknik yanı şu; oradaki fenomenlere canlı yayında para gönderebiliyorsunuz. Jeton satın almak için kredi kartı bilgilerinizi giriyor, canlı yayın sırasında konuşan, şarkı söyleyen, dans eden kişilere hediye gönderebiliyorsunuz. Eskiden çocuk oyun alanlarında jeton alınırdı, bu sistemin dijital oyun alanlarında kullanılmasına akıl sır erdiremiyorum. Neyse... Etrafımı bir yokladım, bu konudan mustarip birçok ebeveyn varmış meğer. Çocuklar online derslerini bırakıp fenomenlere binlerce lira hediyeler yolluyorlarmış.



KONTROLSÜZ GÜÇ

Çocukların erken yaşta teknoloji kullanımında bu kadar etkin olması eğitim sistemini de riske sokacak. Çocuklara okul öncesi bu eğitimin verilmesi gerekiyor yoksa kontrolsüz bir güç önce onları, sonra da kredi kartlarınızı ele geçirecek. Bilinçli bir dijital dünya vatandaşı yetiştirmek ayrı beceri istiyor. Tabii önce aileler bu konuda eğitilmeli.