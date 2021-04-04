Devir değişti herkesin kendi ünlüsü var!

Instagram ünlülerinden sonra YouTube şimdi de TikTok ünlüleri gündemde. Yaratıcılıkta adım adım zirveye ulaşıyoruz. Bu sözümü ciddiye almayın sakın. Çünkü hangi haber sitesini açsam TikToker'ların hayatları, magazini konuşuluyor. Bizim geleneksel ünlülerimiz içerik üreticisi olmadığından sanırım dijital dünyada çok dikkat çekmiyor. Bakın bu haftanın gündemi; TikToker Berfinmis ve Alp Cose'nin yeni parçası 'Çözümü yok' önümüzdeki hafta çıkacakmış. Tarkan Aslan'ın Demet Akalın'ın sesiyle yaptığı remix gündem olmuş. 5 ay önce evlilik teklifi alan Ceylin Akçalı şiddete maruz kaldığını duyurup mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırtmış. Evet bu ve benzer haberler şu an dijital dünyada dikkat çekiyor. İsimler bize tanıdık mı, hiç sanmıyorum ama onların da bir kitlesi var işte. Dönem şöyle bir dönem, herkesin kendi ünlüsü, beğendiği isim var. Kimse önüne konulanı değil kendi seçtiğini popülerleştiriyor. Bakalım başka hangi platformların ünlüleri ön plana çıkacak.



MÜZİSYENE DESTEK ZAMANI

Konser kalabalıklarının içinde avaz avaz şarkılar söylemeyi özlediniz. Ancak uzun bir süre daha şartlar buna müsaade etmeyecek. Bu noktada sanatçıya ve müzisyenlere destek olma zamanı. Onların üretimine dahil olma vakti. Özellikle eğlence sektörü durmuş, müzisyenler para kazanamazken, online konserler hem bizim için hem de onlar için iyi bir fırsat. Bakın en yakın tarihte, 7 Nisan'da Kalben konseri var. Biletleri de 22.5 lira. Kendinizi ve sevdiceğinizi ödüllendirip hemen bilet alın ve diğer konserleri de takip edin.



MEKANLARIN KAPANMASINA SAYILI GÜNLER KALDI!

Gezip tozmayı seven biri olarak adeta geri sayımdayız. Ramazan ayı süresince mekanlar kapanıyor. Evlerimizde bir ay kadar vakit geçireceğiz. Sayılı gün çabuk geçer deyip bu süreci iyi değerlendirin derim. Unutmadan hafta sonları Bodrum - Çeşme hattındaki oteller ağzına kadar dolu. Yaz sezonu adeta erken açılıyor. Ben de bavulumu kapıya koydum ilk önce Bodrum'a oradan Göcek-Marmaris hattına gitmeyi düşünüyorum. Bir yandan da o bölgelerde olacak kalabalık beni korkutuyor, ya vaka sayıları artar ve benzer yasaklar daha da sıkı bir şekilde oralarda uygulanırsa... Ya da seyahat kısıtlaması gelirse...



GECE HAYATI NE ZAMAN GERİ DÖNER?

Restoran ve kafe sahipleri biraz rahatlamış olsa da eğlence mekanları halen kapalı. Gece kulübü sahipleri ve çalışanları kan ağlıyor. Sektörün geri dönüşü üzerine tahminler yürütülüyor. En iyimser senaryo 2023. Anlayacağınız daha 2 yıl var. Peki bu süreçte çalışanlar ne yapacak? Alternatif kariyer planları yapacaklar. Bu konuda Miami ve Dubai kadar rahat olacağımızı hiç sanmıyorum. İzleyelim de görelim bakalım.