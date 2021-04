Fırsat bu fırsat!

Önümüzdeki ay boyunca uygulanacak kurallara, kısıtlamalara hepimiz hakimiz. Peki sürekli eleştirmek yerine bir de işin iyi tarafından bakıp neler yapabiliriz bu bir ay da onları düşünelim...

Kilo alıp da veremeyenler için son düzlük! Bu bir ay da 5-8 kilo arası verebilirsiniz. Kendi detoksunuzu yapabilir hatta tek öğün yiyerek aralıklı oruç yöntemi ile vücudunuzu dinlendirebilirsiniz.

Dijital platformlarda diziler birikti. The Falcon and the Winter Soldier, Made For Love, Them size önerebileceğim diziler. Hem de gıcır gıcır ilk sezonları yayında. Aile evinize gidebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Babam, babaannem hepsi aşılandı. İlk duyduğum an onları ne kadar çok özlediğim aklıma geldi. Hemen bir Covid testi yaptırıp, buradan Ankara'ya ışınlanacağım. Çünkü hem Ramazan ayı hem de bir yıldır süren ayrılığın duygu patlaması var. Acilen kavuşmalıyım.



Ibolipa şu sıralar en çok dinlenen remix!

Dijital dünyanın efsanelerinin kendilerini popüler lige taşıyacak işler yapmasına bayılıyorum. Bakın You- Tube da en çok arananlar da Dua Lipa&İbrahim Tatlıses miksi! Dom Dom Kurşunu ile Blow Your Mind'ın iç içe geçmiş uyumuna hayran kalacaksınız. 5 milyona yakın dinlenmeyle benim diyen popçuyu sollayan bu çalışma Emrah Karaduman ve Omid Saghafi imzası taşıyor. Hemen YouTube'dan açın! Bir diğer keşfim ise Müslüm Gürses ile Metallica editi... Nothing Else Matters ve Adını Sen Koy'un son hali çok iyi. İçimden bir ses "Gece kulüpleri açılınca bu parçalar çok ses getirir, kutlamaların vazgeçilmez parçaları olur" diyor.



Travmalarınızı salın bi ya!

Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuş. Henüz yayının tümünü izlemeden 15 saniyelik bir video üzerinden Esra'nın sözlerini yorumlamaya, eleştirmeye başlamış Insragram ahalisi! Bu nasıl bir şey biliyor musunuz; okumadığınız bir kitabın özeti ile hatta arka kapak yazısı ile kitabı okumuş gibi yapıp her masada hava basıp, caka satmak. Neyse ki Armağan ve Esrasever biri olarak 47 dakikalık yayının tümünü izledim. En çok da Esra'nın, "Travma meselesine tahammülüm yok!" demesine hak verdim. Ben de aynı fikirdeyim. Bugün yaşadığımız her şeyin sebebini aile ve şahsi travmalarımıza bağlamamalıyız, geçmişe saplanıp kalmamalıyız. "Takılıp kalmayın, geçin" diyor Esra. "Travma sizi maskeye sokuyor" diyor.



Yeni jönümüz hayırlı olsun!

Çok yönlü, çok yakışıklı Feyyaz Şerifoğlu. İlk olarak Kırmızı Oda'da karşımıza çıktı Can karakteri ile orada kim bu çocuk dedirtti, ardından Instagram hesabına düştüm. O Ses Türkiye'de yarışmış ardından uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmış. Bu hafta yeni bir dizideki başrol oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çektikten sonra bastım Instagram takibini. Hemen arkadaş olmalıyız. Düşünsenize hem ekrana yakışıyor, hem de sesi güzel! Kısa süre içerisinde kendisini dergi kapaklarında da görürüz, reklam anlaşmaları da art arda gelir. Bakalım özel hayatında neler olacak takipteyim. Çıktığın yol yeteneklerinle parlasın Feyyaz.