MERT VİDİNLİ

Instagram'da close friends, yani yakın arkadaşlar sekmesi var biliyorsunuz. Oraya güvendiğiniz arkadaşlarınızı ekliyor ve tüm takipçilerinizle paylaşmak istemediklerinizi oraya koyuyorsunuz. Örneğin takipçilerine karşı duyar kasan birçok kişi, gerçekte gizli kapaklı hizmet veren mekanlara gidiyor, evlerde düzenlenen kalabalık iftar yemeklerine katılıyor, spor salonunda özel dersini alıyor, sonra bunları sadece güvendikleri ile paylaşıyor. Instagram'ın genel kısmında ise çok duyarlıymış, her şeyden uzakmış intibası veriyor. Böyle çok insan var arkadaşlar, her gördüğünüze inanmayın.







Sahil hattı çok kalabalık

Her gün Bebek-Arnavutköy hattında yürüyüş yapıyorum, haliyle semt sakinleri de sabah saatlerinde burada. Sahil hattı inanılmaz kalabalık. Bir de balıkçılar var ki onlarla ilgili hiçbir denetleme yapılmıyor sanki. Yan yana dizilmişler, hiçbir sosyal mesafe kuralına uymaksızın bir ellerinde oltaları, diğer ellerinde ise sigaraları, maske deseniz çene altında, bir yandan da ağız ağıza sohbetteler...Virüs halay çekiyor!







Parklar spor salonu gibi

Önlemler kapsamında spor salonlarının kapanması ile birlikte spor eğitmeni ile parka bahçeye koşanlar var. Açık havaya tüm spor ekipmanlarını arabasının bagajında taşıyan eğitmenlerin her saati dolu. Bir de gizli saklı spor stüdyolarını açanlar var. 'Kapalıyız, hizmet vermiyoruz' deyip sosyal medya yasağı getiren stüdyolar aslında açık. Olan tabii ki büyük ölçekli, göz önündeki spor salonlarına oluyor.







Kullandığınız ürün hayvanlar üzerinde test ediliyor mu?

Bu haftanın en çok konuşulan mevzusu 'Save Ralph' filmiydi. Bu filmle hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar gündeme geldi. Hatta Ashley Joy isimli saç bakım ürünleri olan Aslı Şen de bir Instagram canlı yayını yaptı, kendi ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmediğini defalarca vurguladı. Aynı dürüst yaklaşımı diğer markalardan da bekliyorum. Sizden de ricam; kullandığınız markaları araştırın. hayvanlar üzerinde test ediliyorsa hemen çöpe atın!







Koronavirüs bizim eve de girdi

Etrafımda çok fazla Covid- 19 geçiren kişi oldu ama ailemden virüse yakalanan olmamıştı. Bu kaygı veren durumla ilk kez ben de karşılaştım. Hem de tam merkezinden sınanıyorum... Doğum günü pastamı üflediğim gün, babamın pozitif olduğunu öğrendim, henüz ikinci doz aşısını olmamıştı, ardından babannemin test sonucu pozitif çıktı. Şimdi evde tüm aile fertleri karantina altında. Ateş düştüğü yeri yakar misali, o an kaybetme korkusu sardı beni, ya yaşlarından ötürü dirençli çıkamazlarsa endişesi kafamı allak bullak etti. Neyse ki toparlamaya başladılar. Her ne kadar bilinçli gibi davransak da insan ailesinin bir ferdi ile sınanınca anlıyormuş işin ciddiyetini, kafasına dank ediyormuş. Bu hastalıkla cebelleşen herkese tez zamanda sağlık diliyorum.